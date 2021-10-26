ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

День Іверської ікони Божої Матері: що не можна робити в свято, прикмети

Новость на русском →
Вівторок 26 жовтня 2021 05:46
День Іверської ікони Божої Матері: що не можна робити в свято, прикмети Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

26 жовтня 2021 року християни вшановують Іверську ікону Пресвятої Богородиці, яку також називають Воротарниця або Воротарниця.

Що не можна робити в це свято, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Чудотворна ікона зберігається в монастирі на Афоні в Греції. У народному календарі свято відоме як Банник або банний день, і наші предки отримали його в "спадок" ще від язичницьких часів. За традицією влаштовували обмивання і посиденьки, які були схожі з обрядами. Також існували певні суворі правила, а порушників, за повір'ями, чекали біди і нещастя.

Православні 26 жовтня ходять в церкві, де священики служать спеціальні молебні і читають молитви, присвячені образу Богородиці. Віруючі просять у Діви Марії заступництва, здоров'я, милосердя і відпущення гріхів.

Згідно з переказами, в IX столітті Іверська ікона зберігалася у вдови біля Нікеї. Під час царювання імператора Феофіла жінка намагалася врятувати образ від іконоборців і опустила в море. Через деякий час ченці Іверського монастиря побачили ікону у воді, яку підтримував Вогняний стовп. Чернець Гавриїл пройшов по воді і приніс лик Богородиці в монастир, проте на наступний ранок вона опинилася в іншому місці. Образ повернули назад, але він все одно з'являвся біля воріт. Звідси в ікони назва Воротарниця.

Ікона Пресвятої Діви стала берегинею Іверського монастиря. Вона прославилася різними чудесами, серед яких порятунок обителі від навали перського війська, не дозволяла входити в монастир людям зі злими помислами, рятувала від хвороб і голоду.

Головні прикмети цього дня

  • Півень ввечері закукарікав- до зміни погоди.
  • Півні рано вранці заспівали - до потепління.
  • Хмари швидко по небу біжать з півдня - до негоди.
  • Сонце сходить через хмари - до зміни погоди.
  • Хмари червоного кольору - до дощу.
  • Хмари з півдня йдуть - до поривчастого вітру.

Що заборонено робити в цей день

  • У цей день категорично заборонено лаятися і лихословити.
  • Також не можна займатися рукоділлям і працювати по дому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто святкує день ангела в жовтні 2021 року.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві "коп" врятував від утоплення дівчинку за допомогою куртки: деталі героїчного вчинку
У Києві "коп" врятував від утоплення дівчинку за допомогою куртки: деталі героїчного вчинку