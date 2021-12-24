День Никона: що строго заборонено робити в це християнське свято і головні прикмети

24 грудня 2021 року православні вшановують пам'ять преподобного Никона Сухого, ченця Печерського монастиря, який жив у XI столітті і постраждав за віру після навали хана Боняка на Київ.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У християн західного обряду в цей день Святвечір - католики сьогодні ввечері збираються на Святу вечерю з 12 пісними стравами, а в храмах проводять святкову різдвяну месу.

За старовинною народною традицією, поширеною на українських землях ще в язичницькі часи, 24 грудня наші предки прославляли Сонце і палили багаття, відганяючи руйнівні і недобрі стихії. Цікаво, що з приходом християнства в Ніконов день залишилася традиція читати змови для захисту від злих духів і нечисті - вірили, що в цю дату біси й відьми особливо активні.

Никон сухий був зі знатної й багатої сім'ї, отримав гарну освіту, але вирішив відмовитися від спадщини і присвятити себе Богу. У 1096 році був схоплений половцями, які дуже жорстоко поводилися з в'язнем, вважаючи, що за нього родичі дадуть величезний викуп. Никона 3 роки щодня катували й зраджували тортурам.

Після того, як Никон заявив мучителям, що скоро повернеться в монастир, "господар"-половець подумав про підготовку втечі і підрізав блаженному сухожилля ніг, а також збільшив варту. Як свідчать церковні перекази, через 3 дні Никон став невидимим і небесні сили перенесли його в Києво-Печерський монастир. Через кілька років туди прийшов колишній кривдник преподобного, і після зустрічі з втікачем сам хрестився і став послушником.

Традиції та прикмети 25 грудня:

За народними повір'ями, в Ніконов день буяють демони й злі духи, часто обернувшись смертоносними хуртовинами і хуртовинами, і святому молилися про заступництво.

За традиціями, для захисту від нечисті клали сокиру в піч вістрям вгору або біля дверей вістрям до неї - щоб зло не потрапило в будинок.

За прикметами, якщо в цей день розіб'ється горщик, то нечисть змогла пробратися в хату. Говорили, що тоді в родині почнуться сварки і біди.

Вірили, що в Ніконов день можна убезпечити себе від напастей, якщо залишити тарілку або горщик з кашею в темному кутку в будинку, щоб нагодувати домовика. Після цього потрібно було обов'язково раніше лягти спати, а на ранок цей посуд закопували, а їжу залишали птахам.

Ще один спосіб захиститися від злих духів і хвороб, які ті насилають, це з'їсти кожному члену сім'ї по ложці пересоленої і зіпсованої каші.

Заборонялося залишати 24 грудня віники на видному місці у будинку - їх потрібно ховати або закривати покривалом. Така традиція виникла через те, що нечисть може залетіти в гості, щоб вкрасти мітлу (на них нібито біси і духи літали по небу), і заодно напакостити людям.

Зазвичай в цей день без особливої потреби з хат не виходили - забобонні боялися, що біси під сніговим покривом і в образі хуртовини можуть схопити людину на вулиці й тримати до самої смерті, а то і зовсім забрати з собою в потойбічний світ.

Вважалося, що на Никона можна ворожити на свою долю і загадувати бажання. Для цього заносили в будинок гілку яблуні, думали про заповітну мрію і про майбутнє біля неї та ставили потім у воду. Говорили, що якщо яблуня розпуститься до Різдва, то бажання збудеться, а їли зацвіте, то незабаром відбудеться щасливе доленосна подія.

Головні прикмети цього дня

Якщо на Никона промені сонця вгору спрямовані, то скоро прийдуть міцні морози; ну а якщо вниз - чекай заметіль.

Якщо ввечері зграї ворон розліталися по небу і не можуть знайти нічліг, то це обіцяло бурю;

Якщо незвично голосно стрекочуть сороки 24 грудня - буде похолодання;

Коли в одному дуплі дерева збираються кілька білок, тоді чекали швидкі люті морози.

Іменини в цей день святкують - Терентій, Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Микола і Петро. Привітайте їх з днем ангела!