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День Ольги: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

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Субота 24 липня 2021 05:52
День Ольги: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини 24 липня святкується Ольжин день(колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

24 липня святкується Ольжин день. Православні християни вшановують пам'ять княгині Ольги.

Що можна і не можна робити сьогодні, важливі традиції, прикмети, у кого іменин - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно з літописами, княгиня Ольга правила Руссю в X столітті (945-962 роках), після смерті чоловіка великого князя Ігоря прийняла християнство ще до хрещення Русі.

У народному календарі цей день називають Ольжиним днем, також свята отримала прізвисько Страдниця. Пов'язано це з тим, що в цей період йшов розпал польових робіт. В цей час в поля і луки виходили всім селом. Хтось займався жнивами, хтось заготівлею сіна, а дітей відправляли в ліс по гриби та по ягоди.

Святій Ользі наші предки молилися про гарну погоду, про милосердя до женців, про те, щоб вона дала можливість закінчити роботу раніше, ніж жито почне гнити від рясної роси, яка незабаром почне випадати на поля.

Головні прикмети цього дня

  • Грім гримить на Ольгу - буде добре ловитися риба.
  • Глухий грім 24 липня - до тривалої негоди.
  • Сонячний день 24 липня – буде хороший урожай ягід.
  • Мошкара кишить - восени буде багато грибів.
  • У чистому нічному небі ясно видно Стожари - страда буде успішною, а земля дасть багатий урожай.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна підіймати знайдені гроші в цей день
  • Імениннику в цей день не можна брати в борг, не можна купатися і планувати весілля.

День ангела в цю дату святкує Ольга. Не забудьте привітати з іменинами!

Раніше ми писали про найважливіші свята серпня 2021, скільки буде вихідних і робочих днів.

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