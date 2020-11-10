День Параскеви 10 листопада: що обов'язково зробити сьогодні, щоб привернути щастя
День Параскеви вважається особливим в осінньому календарі
10 листопада 2020 року вшановується пам'ять мучениці Параскеви, яка прийняла важку смерть, але не відреклася від віри в Бога. Цей день вважається особливим, адже свята є покровителькою матерів і жінок. Що потрібно обов'язково зробити в цей день, щоб знайти щастя, заборони, традиції і прикмети свята - читайте в нашому матеріалі.
Цей день в народі називається Параскева Льняниця, Параскева П'ятниця, пише calend.online.
Традиції та обряди на Параскеви
Обов'язково в цей день потрібно задобрити домовика. Для нього ставили їжу - вважалося, що тоді у домі буде достаток.
У давнину було прийнято також прикрашати ікону святої Параскеви. Говорили, що вона охороняє щастя в домі і допомагає забезпечити благополуччя сім'ї.
Квіти і трави, якими прикрашали образи, вважалися цілющими. При хворобі їх прикладали до хворого місця, пили відвари з цих трав, купали в них дітей.
Особливу увагу в цей день приділяли породіллям і вагітним. Вважали, що їх оберігає сама свята.
Зі святою також пов'язують оберіг-мотузочку, зроблену з вовни, яку в'яжуть на праве зап'ястя. Так, у цей день починали працювати з льоном, його можна було мити й тріпати, але не більше.
Ікона мучениці Параскеви
Що суворо заборонено робити 10 листопада
- У день Параскеви не можна золити білизну (не вибілювали в розчині попелу та лугу) і прясти.
- Заборонено в цей день мити підлогу.
- Дитину не можна сьогодні купати, а то сушець (хвороблива худорба) нападе.
- Також говорили, що хто багато сміється, той в старості буде лити багато сліз.
- Щоб не прогнівити Параскеву і не втратити її допомогу під час пологів, вагітні жінки намагалися не розчісувати волосся.
Народні прикмети на Параскеви П'ятниці
В цей день зазвичай була бруд і сльота. За кількістю бруду судили про те, коли настане зима. Якщо багато - то наступний сніг приведе до справжньої зими і вже довго не розтане.
Вітряна і суха погода на Параскеву говорить про те, що літо наступного року буде сухим і неврожайним. А яскраве зоряне небо, навпаки, обіцяє хороший врожай.
Голосно каркають ворони - чекай відлиги. Хмарна і сніжна погода - в травні буде негода.
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