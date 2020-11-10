День Параскеви 10 листопада: що обов'язково зробити сьогодні, щоб привернути щастя

День Параскеви вважається особливим в осінньому календарі

10 листопада 2020 року вшановується пам'ять мучениці Параскеви, яка прийняла важку смерть, але не відреклася від віри в Бога. Цей день вважається особливим, адже свята є покровителькою матерів і жінок. Що потрібно обов'язково зробити в цей день, щоб знайти щастя, заборони, традиції і прикмети свята - читайте в нашому матеріалі.

Цей день в народі називається Параскева Льняниця, Параскева П'ятниця, пише calend.online.

Традиції та обряди на Параскеви

Обов'язково в цей день потрібно задобрити домовика. Для нього ставили їжу - вважалося, що тоді у домі буде достаток.

У давнину було прийнято також прикрашати ікону святої Параскеви. Говорили, що вона охороняє щастя в домі і допомагає забезпечити благополуччя сім'ї.

Квіти і трави, якими прикрашали образи, вважалися цілющими. При хворобі їх прикладали до хворого місця, пили відвари з цих трав, купали в них дітей.

Особливу увагу в цей день приділяли породіллям і вагітним. Вважали, що їх оберігає сама свята.

Зі святою також пов'язують оберіг-мотузочку, зроблену з вовни, яку в'яжуть на праве зап'ястя. Так, у цей день починали працювати з льоном, його можна було мити й тріпати, але не більше.

Ікона мучениці Параскеви

Що суворо заборонено робити 10 листопада

У день Параскеви не можна золити білизну (не вибілювали в розчині попелу та лугу) і прясти.

Заборонено в цей день мити підлогу.

Дитину не можна сьогодні купати, а то сушець (хвороблива худорба) нападе.

Також говорили, що хто багато сміється, той в старості буде лити багато сліз.

Щоб не прогнівити Параскеву і не втратити її допомогу під час пологів, вагітні жінки намагалися не розчісувати волосся.

Народні прикмети на Параскеви П'ятниці

В цей день зазвичай була бруд і сльота. За кількістю бруду судили про те, коли настане зима. Якщо багато - то наступний сніг приведе до справжньої зими і вже довго не розтане.

Вітряна і суха погода на Параскеву говорить про те, що літо наступного року буде сухим і неврожайним. А яскраве зоряне небо, навпаки, обіцяє хороший врожай.

Голосно каркають ворони - чекай відлиги. Хмарна і сніжна погода - в травні буде негода.

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