День учителя 2020: головні традиції і звичаї улюбленого свята

День учителя українці відсвяткують в першу неділю жовтня

В Україні День вчителя за традицією відзначають у першу неділю жовтня, тобто в цьому році це буде 4-го числа. Але вітати улюблених педагогів зазвичай починають заздалегідь - тобто в п'ятницю.

Про головні традиції цього свята, і чому крім викладацького колективу потрібно вітати усіх, причетних до виховання та освіти наших дітей - читайте в матеріалі Styler.

Відзначимо, що в понеділок, 5 жовтня, відзначається Всесвітній день вчителів (англ. World Teachers' Day).

У нашій країні День учителя почали відзначати з 1965 року, а після набуття незалежності День працівників освіти встановили відзначати щорічно у першу неділю жовтня 1994 року.

За довгу історію склалося безліч традицій святкування Дня вчителя. Святкові заходи проходять в стінах шкіл, найкращих працівників освіти нагороджують грамотами, а випускники приходять до улюблених педагогів, щоб подякувати їм за знання, терпіння, самовіддачу.

День вчителя 2020 (фото: pixabay)

Одним з видів вшанування вчителів є так званий "День самоврядування", коли старшокласники самостійно беруться проводити уроки, даючи тим самим можливість вчителям відпочити.

У багатьох школах цей день є скороченим, а після нього часто проводяться концерти. Але в цьому році через карантин День вчителя буде скромнішим. Принаймні, урочисті концерти в замкнутому приміщенні точно проводитися не будуть.

Основною традицією Дня вчителя звичайно ж є привітати педагога квітами або просто теплими словами. Навіть якщо ви вже давно закінчили школу, не забувайте про тих людей, які дали вам знання.

Раніше ми писали, про що обов'язково потрібно пам'ятати в День вчителя 2020.