День може впливати на долю: астролог назвала сприятливі дати для весілля в 2021
Астролог нещодавно розповіла, у яких знаків зодіаку в лютому почнеться біла смуга: везунчиків тільки чотири!
А ось в який день краще поєднуватися шлюбом в цьому році? Виявляється, якщо не враховувати, як стануть планети, можна потрапити на несприятливий день. Надія Астрохелпер розповіла, які дати для весілля 2021 будуть сприятливими.
"Для тих, хто планує весілля в цьому році. Багато хто воліє розписуватися в "красиві" дати, за деякими навіть стоять у чергах. Однак не завжди красиві дати можуть бути гарантами сімейного щастя. В цілому дата одруження може впливати на відносини і долю подружжя. Давайте спершу розглянемо значення місяців:
- Січень
За статистикою, в січні бажаючих розписатися менше, ніж, наприклад, в літні місяці. За народним повір'ями, січень обіцяє раннє вдівство. Однак розписатися у Велике свято Різдво Христове обіцяє міцний і надійний шлюб.
- Лютий
Життя молодих буде наповнена згодою і взаєморозумінням. Цілком вдалий місяць для весілля.
- Березень
Може передвіщати переїзд молодих в інше місто або в іншу країну. Або можливі довгі розлуки подружжя.
- Квітень
За прикметами, розписавшись у цьому місяці нудьгувати не доведеться. Правда, мова може йти як про конфлікти, так і про сімейні радощі.
- Травень
Подружнє життя буде довгим, але самотнім.
- Червень
Один з кращих місяців для весілля. Союз буде довгим і неймовірно міцним.
- Липень
Середина літа обіцяє молодятам як труднощі, так і радощі, турботи і благополуччя. Шлюб може стати прикладом для наслідування.
- Серпень
Подружжя стануть один одному надійними партнерами. Будуть хороші відносини в родині як у батьків, так і у дітей.
- Вересень
Шлюб буде довгим і плідним, обіцяє достаток і благополуччя.
- Жовтень
Не зовсім вдалий місяць для весілля. Можуть бути труднощі та розбіжності.
- Листопад
Стабільність і заможність будуть супроводжувати подружжя все життя.
- Грудень
Почуття таких подружжя будуть міцніти з кожним днем", - розповіла астролог.⠀
Також вона порадила звернути увагу на дату за місячним календарем. Вона призвела таблицю сприятливих дат, а також значення положення місяця в цей день (це самостійно можна подивитися в місячному календарі в день, який цікавить).
Коли зіграти весілля в 2021 (фото: instagram.com/astro_helper/)
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