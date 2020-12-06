День збройних сил України: щирі і красиві привітання
6 грудня в Україні щорічно святкується День збройних сил. Це свято пам'яті тисяч відважних воїнів, які віддали свої життя за незалежність, свободу, суверенітет і неподільність нашої держави. Також це свято тих, хто і зараз захищає наші родини, нашу країну. Lite зібрав щирі, зворушливі та гарні поздоровлення з Днем збройних сил України.
"День Збройних сил України" з'явився в українському офіційному календарі в 1993 році, майже відразу після розпаду Радянського Союзу. Свято своєю постановою запровадила Верховна рада України. Крім того, на 6 грудня припадає одна із самих славних сторінок української армії — початок Першого зимового походу армії УНР у 1919 році по тилах армії російських більшовиків і білогвардійців. Перший зимовий похід тривав до травня 1920 року.
У цей день заведено вітати взагалі всіх українських чоловіків, адже кожен з них по-своєму захищає нашу країну.
Привітання з Днем збройних сил України в віршах і прозі
У рідному війську ти службу несеш,
Я знаю — мене від біди ти спасеш,
Мене вбережеш ти від зла і тривог,
Бо вмілий і вправний ти майже як бог!
Бо ти — патріот, захищаєш державу,
Примножуєш силу її ти і славу,
Хоробро і вправно ти служиш у війську
Й державу борониш свою українську!
Хай згинуть назавжди усі вороги,
Панують хай мир і любов навкруги,
Вітаю тебе я зі святом щосили!
Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!
***
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом - із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
***
Козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної сили волі та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій і гарний настрій завжди крокують поруч. Мирного неба, благополуччя та процвітання нашій країні.
***
Серце моє стукоче, серце моє щемить
Лине до тебе серце у цю святкову мить,
Через ліси й озера, через річки й долини,
Щоб привітати зі святом — з Днем Збройних Сил України!
***
У День Збройних Сил України бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відбивати атаки з боку противника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя й доброту в серці.
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я — як та криця,
Хай служба завжди — як годиться!
Хай всюди — спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир —
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м Грудня, синку милий!
***
Ти — справжній чоловік і ми пишаємося, що в Українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші й миру тобі, дорогий наш захисник! Дякую тобі за те, що ти є у нас.
***
Борониш, татусю, ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, тату!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни...
Вітаю із Днем Збройних Сил України!
***
Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви — наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!
***
У День Збройних сил України 2020 вітаємо всіх військовослужбовців нашої держави. Адже ви — наші захисники, надійний оплот і міцна опора України. Затишок наших будинків і спокій близьких — у ваших сильних руках. Прийміть найкращі вітання з побажаннями миру, добра, благополуччя й успіхів!
***
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом — із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
***
Серце моє стукоче, серце моє щемить
Лине до тебе серце у цю святкову мить,
Через ліси й озера, через річки й долини,
Щоб привітати зі святом - з Днем Збройних Сил України!
***
Борониш, татусю, ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, тату!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни...
Вітаю із Днем Збройних Сил України!
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я - як та криця,
Хай служба завжди - як годиться!
Хай всюди - спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир -
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м Грудня, синку милий!
***
Збройні сили України —
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Хлопцям, молодим солдатам,
Що строкову службу чесно
Сприйняли, як борг почесний!
Матері й батьки шановні
Вихованням послідовним
Відчуття патріотизму
І повагу до Вітчизни
У серцях синів зростили —
Вартувати відпустили
Мирну, вільну і єдину
Незалежну Україну!
Тож вшануймо в день святковий
Всіх без винятку військових!
Завдяки їх чесній службі
Живемо у мирі, дружбі!
Адже мир тоді панує,
Коли армія чатує!
***
У День Збройних Сил України бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя й доброту в серці.
***
Героям країни, Воїнам світла — Захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим що життя не шкодують віддати — низький вам уклін, і велика подяка!
***
Я бажаю Вам успіхів у всіх справах, щоб міцно стояли Ви на кордоні, щоб поважали та пишалися Вами. Нехай озброєння буде потужним, але щоб не довелося їм користуватись. Миру і добра, щастя і процвітання.
***
Вітаємо вас, чоловіки,
У День військових України.
Ви захисники країни
І опора для сім'ї.
Ми бажаємо вам сьогодні
Багато грошей, і здоров'я,
І успіхів в кожній справі,
Багато щастя і веселощів.
Хай щастить
Років до 100, і не інакше.
***
Вітаю з Днем збройних сил України та від чистого серця хочу побажати зберігати спокій і впевненість у будь-якій життєвій ситуації, здійснювати гарні та добрі вчинки, берегти й міцно любити своїх рідних, піклуватися про майбутнє і з успіхом досягати великих висот.
***
Я навчусь марширувати.
Виросту — піду в солдати.
Буду справжнім вояком.
Вивчусь на артилериста,
Або стану я танкістом,
А ще краще — моряком.
А допоки вчусь у тата,
Україну захищати.
І, як він, як наш дідусь,
Я нікого не боюсь.
Дід мій в армії служив,
Тато в армії служив.
Я служити теж піду,
І я їх не підведу.
На землі або на морі
Я стоятиму в дозорі,
Батьківщину не віддам
Злим, підступним ворогам.
Тато каже: "Молодець!
Справжній синку, ти боєць!"
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки додаткових вихідних днів отримають українці в грудні.
А також розповідали про те, які свята та пам'ятні дати відзначатимуть в Україні у грудні 2020 року.