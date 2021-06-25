Діставайте парасолі: синоптики розповіли, де пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні сьогодні, 25 червня, буде неоднозначною. В частині країни опадів не очікується, але буде спека, а в західних і південних областях пройдуть дощі з грозами. При цьому також буде досить жарко.

На заході дощі та грози. У Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Волинській, Хмельницькій і Чернівецькій областях вдень буде +32+34. В Івано-франківській області +31+33. У Рівненській області +33+35.

У північній частині без дощів. У Чернігівській і Сумській областях очікується +32+34.

У центральній частині без опадів. У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях також +32+34. У Дніпропетровській області +31+33.

У південних регіонах дощу не буде. У Донецькій, Луганській і Харківській областях температура повітря складе + 33 + 35.

На півдні опадів не буде лише в Запорізькій і Херсонській областях. Там буде +31+33. А ось в Миколаївській області хоч теж буде +31+33, але очікується дощ з грозою. Також дощі пройдуть в Одеській області, де буде +26+28.

В окупованому Криму дощ з грозою і +27+ 29.

У Києві сьогодні без опадів. Температура повітря буде на рівні +32+34 градусів. При цьому буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 25 червня (погодна карта: meteo.gov.ua)