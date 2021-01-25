Єдине, чого не вистачало: яскрава Лілія Ребрик зробила несподіване зізнання про локдаун

Лілія Ребрик на карантині не сумувала – вона виходила на прямі ранкові ефіри та знімалася, а вільний час проводила вдома з сім'єю. Не так давно в будинку у ведучої з'явився п'ятий, хвостатий і пухнастий член сім'ї – собака Діксі. Теледіва зізналася, що спочатку сумнівалася, заводити собаку, але зараз не уявляє свого життя без чотирилапого друга. Лілія розповіла, як карантин і локдаун вплинув на її звичне життя і чого їй найбільше не вистачало в цей період.

Ведуча показала фото, на якому сидить в студії в яскраво-рожевому светрі і світлих оригінальних вкорочених джинсах з високою посадкою.

Лілія розповіла, як локдаун вплинула на її життя (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Строгий карантин зимових канікул завершується, вже збираємо Діану в школу, відчувається, що пірнаємо в повсякденне життя! Якщо говорити про карантин, то особисто я мрію повернутися в спортзал. По суті, це єдине місце, якого мені дуже не вистачало на карантині. До інших закритих закладів ми вже звикли: по ресторанах ми особливо не "ходоки", в ТРЦ теж нечасто їздимо, всі закриті установи намагаємося підтримувати онлайн. І їжу час від часу замовляємо, і одяг/продукти в Інтернеті. Я все-таки за те, щоб поберегти себе в цей не надто легкий період життя і як можна менше відвідувати місця, де багато людей", - зазначила Лілія

Нагадаємо, що раніше Ліля Ребрик у рушнику зробила зізнання про свою повсякденність.