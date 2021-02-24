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Екс-чоловік Ані Лорак засвітився на курорті з молодою коханкою

Новость на русском → Буковель, Середа 24 лютого 2021 22:04
Екс-чоловік Ані Лорак засвітився на курорті з молодою коханкою Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Lite

Колишній чоловік Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу вже близько року зустрічається з пишногрудої брюнеткою, яку звуть Лілія. Пара багато часу проводить разом і зараз вони відпочивають в Буковелі.

Фотографії з відпочинку Лілія опублікувала у своєму Instagram.

На одному з фото Мурат Налчаджіоглу стоїть на тлі гірського спуску і його обіймає Лілія.

Екс-чоловік Ані Лорак засвітився на курорті з молодою коханкоюЕкс-чоловік Ані Лорак засвітився на курорті з молодою коханкою

Мурат Налчаджиоглу і Лілія (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Екс-чоловік Ані Лорак засвітився на курорті з молодою коханкою

Лілія (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Користувачі мережі прокоментували даний знімок.

  • Щастя вам;
  • Стильна пара;
  • Мурат з вами такий щасливий;
  • Красиві і щасливі;
  • Класна пара;
  • Синулю треба терміново красеня;
  • Будьте щасливі;
  • Гарна пара;
  • Лобов.

Варто зазначити, що новій пасії 43-річного бізнесмена Лілії 24 роки. Дівчина з Києва і працює візажистом. Також відомо, що у неї є дочка.

Нагадаємо, що пара зустріла Новий рік у Туреччині в нічному клубі. Вони насолоджувалися видами на місто і відпочинком в горах, а також відвідали місцевий базар. Любі також побували в Каппадокії.

Мурат і Ані Лорак розлучилися в січні 2019 року. Разом вони прожили 10 років. Після цього Кароліна оголосила, що почала зустрічатися з колишнім чоловіком співачки TAYANNA Єгором Глібом. А ось Мурат встиг зустрітися вже з кількома дівчатами. Одну з яких навіть знайшли на сайті ескорт-послуг.

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