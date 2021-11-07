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Екс-учасниця Холостяка в червоній білизні показала, на що здатне жіноче тіло: "Заливако кусає лікті"

Новость на русском →
Неділя 07 листопада 2021 10:53
Екс-учасниця Холостяка в червоній білизні показала, на що здатне жіноче тіло: "Заливако кусає лікті" Фото: Ліза Крутікова (прес-служба)
Автор: Світлана Мащенко

Колишня учасниця Холостяка 11 Єлизавета Крутікова показала, на що здатне сильне жіноче тіло. Дівчина злетіла у восьмикутнику "під купол" і витворила там неймовірне.

Дивіться на Lite як дівчина, недооцінена холостяком Михайлом Заливако, вразила українців.

Єлизавета Крутікова з дитинства займається повітряною гімнастикою. Вона з маленького міста Запорізької області, де і зробила перші кроки в спорті в місцевому ДК.

Цього разу Ліза прийшла демонструвати межу своїх можливостей на шоу "Україна має талант".

Вона піднялася в небо без всякої страховки, витворяючи там неймовірні трюки, які змусили завмирати серця глядачів і суддів проекту.

У фіналі номера дівчина повисла на одній нозі, зробивши повітряний шпагат.

Екс-учасниця Холостяка в червоній білизні показала, на що здатне жіноче тіло: &quot;Заливако кусає лікті&quot;

Фото: Ліза Крутікова (instagram.com/elkrutikova)

Звичайно ж судді не могли сказати інше слово, крім "Так!" А глядачі стоячи скандували "Молодець!".

Ксенія Мішина сказала, що зараз Холостяк Михайло Заливако "кусає лікті", адже Ліза неймовірно красива і сексуальна дівчина.

Що відомо про Єлизавету Крутікову

На проект "Холостяк" прийшла, коли їй було 24 роки. Вона приїхала з міста Дніпрорудне в Запорізькій області.

Ліза закінчила циркову академію в Києві. Вона виступала перед принцесою Монако в Монте-Карло, гастролювала світом, працювала в Америці.

Проект "Холостяк" Крутікова покинула в 6 випуску.

Зараз дівчина закохана і щаслива, багато подорожує з коханою людиною, крім того вона успішний блогер з понад 80 тисячами дописувачів в Instagram.

Екс-учасниця Холостяка в червоній білизні показала, на що здатне жіноче тіло: &quot;Заливако кусає лікті&quot;Екс-учасниця Холостяка в червоній білизні показала, на що здатне жіноче тіло: &quot;Заливако кусає лікті&quot;

Фото: Єлизавета Крутікова з коханим (instagram.com/elkrutikova)

До слова, шоу "Україна має талант" відновилося після чотирьох років перерви. У новому, десятому сезоні обдарованих українців оцінюють судді Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

В ефір вийшло вже три випуски. Його показують суботами на каналі СТБ.

У цьому випуску також своїми талантами з українцями ділилася єдина реп-вчителька країни, яка прославилася своїми роликами про біологію.

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