Епатажна ведуча показала пентхаус у центрі Києва: головна фішка - люстра за 6000 доларів

Світлана Вольнова провела екскурсію по своїй квартирі і розповіла, за скільки її купила

Ведуча, актриса і світська левиця Світлана Вольнова показала, як і де вона живе, а також повідала подробиці зі свого життя, якими раніше не ділилася з журналістами.

Як розповіла зірка в інтерв'ю проєкту "Неймовірна правда про зірок" на СТБ, пентхаус у центрі Києва вона придбала в 2000 році, житло обійшлося в 100 тисяч доларів. Про гроші на житло вона також дала відверту відповідь.

"Купила квартиру в 2000 році. У той час вона коштувала 100 тисяч, це було недорого. Через рік ціни зросли у багато разів. Але на ремонт я витратила в три рази більше. Тоді я пішла від чоловіка, у мене не було житла. Мені запропонував мій американський друг приїхати до нього. Я сказала: "Мій любий, я хочу, щоб у мене було житло. Тут залишається моя дочка, у мене обов'язково має бути своє маленьке гарненьке гніздечко". Маленьке гарненьке гніздечко знайшлося", - розповідає вона.

Світлана Вольнова живе в центрі Києва

Любов Світлани з мільйонером тривала вісім років.

Далі блондинка показала найцікавіші куточки квартири: власний зал слави, в якому зберігаються подарунки друзів і шанувальників, дзеркальний гостьовий туалет, шикарний вид з вікна на центр Києва, наряд одного з улюблених дизайнерів, кухню.

До слова, Вольнова не тільки продемонструвала, що знаходиться на її кухні, але і показала вміст холодильника.

"В холодильнику завжди повинен бути салат, ягоди, моцарелла, персики і помідори. І, звичайно, маски для обличчя", - розповіла Світлана.

Холодильник Вольнової

Ще один секрет знаменитості - "Китайська коробочка" для виконання бажань.

"Це китайська коробочка, куди я пишу листи своєму Ангелу-хранителю. Коли це бажання виповнюється, я спалюю папірець", - зазначила зірка.

"Китайська коробочка" для виконання бажань

А головний арт-об'єкт житла - люстра вартістю 6000 доларів. За словами Вольнової, про таку вона мріяла з п'яти років!

"Я весь час хотіла таку люстру. Коли я сиділа в п'ять років в театрі і дивилася, як спускається люстра, запалюється світло і починається вистава... І я вирішила, що у мене вдома обов'язково буде така", - пояснила світська левиця.

Люстра за 6000 доларів

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