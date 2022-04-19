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"Це було складне рішення": Alyona Alyona залишає Україну

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Вівторок 19 квітня 2022 12:25
"Це було складне рішення": Alyona Alyona залишає Україну Фото: Alyona Alyona їде з України (instagram com alyona.alyona.official)
Автор: Людмила Жукова

Популярна реп-виконавиця Alyona Alyona залишає Україну і їде в Європу. За її словами, це було дуже важке рішення, але загибель кума на війні її підкосила остаточно. До того ж у неї закінчилися всі засоби до існування.

Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Facebook Instagram.

Співачка пояснила, що хоче тепер допомагати людям і українським військовим, перебуваючи за кордоном.

"Це було складне для мене рішення. Але останні події дуже підштовхнули. Більше не можу просити допомагати тут людей фінансово. Частіше просять у нас і все менше допомагають нам. А так хочеться закривати всі запити. І рука не піднімається приймати від людей останню копійку на хліб. Більше не можу читати ваші прохання про допомогу і не допомагати, тому що просто нічим", - написала артистка.

Вона повідомила, що всі її статті доходів закриті, і все, що можна вона роздала ще в березні.

"Більше не можу співчувати загиблим воїнам. Хочу зробити все, щоб запобігти їх загибелі і допомагати з амуніцією. Смерть кума боляче по мені вдарила. Нехай всі сини повернуться живими! Більше не можу пасувати концерти в Європі, тому що "не знаю як взяти в руки мікрофон", - зізналася Олена.

"Більше не можу засипати з почуттям, що роблю недостатньо. Я хочу платити податки, хочу донатити, хочу побачити всіх журналістів і сказати їм особисто "спасибі за все, але війна ще не закінчилася: нам потрібна ваша увага і допомога", хочу вийти разом з людьми на площі, хочу побачити дітей з різних міст України і обійняти їх, хочу сказати зі сцени " Україна переможе!"- продовжила вона.

&quot;Це було складне рішення&quot;: Alyona Alyona залишає Україну

Олена Савраненко їде в Європу (фото:instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, що раніше співачка поділилася з передплатниками своїм горем. Вона повідомила про загибель родича.

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Alyona Alyona
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