Гладка красива шия: косметолог розповіла, як попередити появу кілець Венери

Кільця Венери - це поперечні зморшки на шиї. З'являються вони з різних причин, але краще приділити увагу профілактиці, так як позбутися від них буде непросто.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.⠀

Вік. ⠀

Серед списку причин він на останніх місцях. Ще покоління наших мам дізнавалося про кільця Венери з настанням віку 30 +. Зараз же можна зустріти школярів зі зморшкуватою шиєю.

Харчування.

Їсте цукор: колаген і еластин (білки, які відповідають за пружність нашої шкіри) необоротно глікіруются (зшиваються), вони свої функції втрачають назавжди. Не їсте як слід білок, не виробляються ті ж колаген і еластин і зморшок стане все більше (не тільки на шиї).

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Загальний білок в аналізах повинен бути не менше 75, цукор до 5,5, інсулін до 5.

Постава.

Якщо ходити як Горбань з Нотрдама (сама так іноді роблю), це обов'язково позначиться на шиї. Також до цієї проблеми призводять остеохондроз і синдром "звисає голови".

Ходіть, розправляючи плечі і зводячи лопатки якомога ближче один до одного. Є спеціальні вправи для постави. Є коректори постави: реклінатори, тейпи.

Кільця Венери зустрічаються навіть у підлітків (фото: pexels.com)

Гаджети. ⠀

Те, в яких позах ми ними користуємося - впливає на шию безпосередньо. Схиляючи голову над гаджетом, як плаче верба, ми збільшуємо навантаження на шию на 30 кілограм.

Тримаючи телефон, відхиляйте плечі і голову назад, навіть якщо вам доведеться піднімати екран до рівня очей.⠀

Неправильний прикус. ⠀

Ознаки неправильного прикусу: зуби не змикаються, утворюючи зазор; деякі зуби зміщуються, знаходяться немов не на своєму місці. Без чіткого змикання щелеп шкіра обвисає, з'являються зморшки і друге підборіддя.

При неправильному прикусі, починайте омолодження з кабінету стоматолога-ортодонта.⠀

Положення уві сні.

Поза буквою зю уві сні тягне проблеми з хребтом, які в свою чергу впливають на зморшки. Особливо важливо положення голови уві сні.

Для підтримки правильного положення голови уві сні є валики і подушки. До них складно звикнути, але воно того варте.

Висновок: рішення будь-якої проблеми часом набагато глибше, ніж її зовнішній прояв. Тому починайте зсередини.