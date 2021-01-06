Головні помилки жінок у перші місяці стосунків: як не можна робити

Буває так, що стосунки між чоловіком і жінкою руйнуються на самому початку. Ви починаєте зближуватися і пізнавати один одного, минає місяць-другий, може навіть рік, і раптом все закінчується. Звичайно, в розриві часто винні обоє, але в нашій сьогоднішній статті ми акцентуємо на жіночих помилках.

Український психолог-сексолог Юлія Дамочкіна розповіла жінкам, як не зруйнувати крихкий зв'язок у парі на самому початку відносин. Експерт у своєму Instagram дає цінні поради у сфері кохання, сексу і взаємодії між партнерами.

Ідеалізація партнера

На старті ми прагнемо завоювати партнера, тому показуємо найкращі сторони і робимо багато речей, щоб радувати. З'являється ілюзія, що так буде завжди, а чоловік - той самий ідеальний принц. Але з часом проявляються й інші сторони, властиві характеру і особистості чоловіка, але жінка відкидає їх. Вона взаємодіє з ідеалізованою версією, а не реальною людиною - звідси нескінченні образи, претензії та розчарування.

"Важливо вчитися помічати реальну людину і не чекати від неї проявів, які для неї не характерні. Наприклад, що інтроверт полюбить її друзів і тусовки. Або ледачий почне з нею займатися спортом", - радить психолог.

Мовчати про те, що не подобається

На початку стосунків зі страху втратити партнера, жінка багато чого терпить. У неї є надія, що в майбутньому вона зможе це змінити. Партнер упевнений, що вони підходять один одному, а після, коли вона вивалює гору претензій на голову, дуже дивується.

"Терпіти - дорівнює страждати. А коли страждаємо і накопичуємо невдоволення - завжди зриваємося на партнера", - стверджує Юлія.

Злив негативних емоцій

Подібне є наслідком попереднього пункту. Навичка управління емоціями вкрай важлива для обох статей, і особливо для жінок, вони за своєю природою більш чутливі й сприйнятливі. Коли ми накопичуємо невдоволення, воно або виривається всім скопом під час сварки, або придушується, приводячи до хвороб і відторгнення партнера.

"Зливати негатив на партнера - шлях до руйнації стосунків і найчастіша причина цього. Краще звернутися до психолога і навчитися управляти своїм емоційним станом. Тим більше, що такий спосіб спілкування не допомагає розв'язати проблему", - впевнена спеціаліст.

Надмірний контроль

Багато жінок мають досвід зрад. Логічно, що з'являється сильний страх повторення таких ситуацій і небажання знову пережити біль. З'являється надмірний контроль (читає його листування, ставить сотню питань, влаштовує скандали, якщо затримався). Чоловік починає почувати себе як у в'язниці. А від несвободи завжди хочеться втекти. Тому замість збереження стосунків з допомогою контролю, жінка руйнує їх.

Стати мамою для свого чоловіка

Роль "мами" потрібна і важлива. Приклад: партнер захворів і ми дбаємо про нього, лікуємо. Але є і зворотна сторона: коли жінка постійно критикує, повчає, розповідає "як правильно", вказує, що робити. Основна проблема в тому, що крім відразливого невдоволення, інстинктивно чоловік починає почувати себе сином поруч з мамою. А хотіти свою маму протиприродно. Так з пари йде секс.

Надмірна нав'язливість

Так, бути разом - дуже приємно. Але бути разом 24/7 явно перебір. Ми замикаємо життя один на одному і в нього не надходить нічого нового. Звикаючи, нам стає нудотно від такого злиття і ми набридаємо один одному.

"Щоб підтримувати інтерес та бажання бути ближче, іноді потрібно віддалятися, отримувати нові враження, емоції та інформацію, щоб було чим поділитися. Якщо жінка потребує уваги 24/7, краще звернутися до психолога. Можливо, у неї є незадоволені в дитинстві емоційні потреби і це потрібно пропрацювати", - дала пораду Юлія Дамочкіна.

Занадто "принцеса"

Випадок, коли жінка поводиться як вередлива дитина. Іноді це подобається чоловікам, коли вона емоційна, чутлива, захоплюється ним і його подарунками. Але в складну хвилину, чоловікові потрібна опора, а "дитина" не може його підтримати, тому що сама безпорадна. Тут ілюзії й руйнуються. Та й дитячі примхи з часом стомлюють.

Жити його життям

Захоплюватися його хобі, спілкуватися з його друзями, задовольняти всі його бажання навіть на шкоду собі. Жінка втрачає свою особистість і стає нецікавою для чоловіка. Вона демонструє власну незначущість своїми вчинками: "плювати на мене і мої інтереси, найголовніше - ти". А хто захоче бути поруч з людиною, яка вважає себе порожнім місцем?

Маніпуляція

Види маніпуляцій бувають різні: сексом, почуттям провини через позицію жертви, почуттям сорому через критику. Це все робить тільки гірше. Партнер починає відчувати поруч з жінкою себе жахливо і або страждає і терпить, або тікає.

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