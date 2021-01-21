Очей не відірвати: Дімопулос в бікіні зачарувала фото з донькою і несподіваною зустріччю з Кухар на відпочинку
Санта Дімопулос з чоловіком і дітьми відпочиває на Мальдівах. Вона насолоджується райською природою одного з островів і розслабляється поле напружених тренувань Танців з зірками, адже переможниця проекту виклалася на паркеті на всі 100. Знаменитість кружляє шанувальникам голову своїми ідеальними формами в яскравих бікіні і з радістю постить сімейні кадри з чоловіком Ігорем Кучеренко, сином Дені і донькою Софією, яка дуже схожа на тата.
Знаменитість поділилася в Instagram чарівним фото, зробленим у басейні. Санта в смарагдовому купальнику і сережками-гавоздиками з каменем під колір бікіні позує з донечкою на руках.
"Love is..." - коротко і ясно підписла Санта повний любові і ніжності кадр. Прихильники погодилися з нею – саме так виглядає справжня любов.
Санта Дімопулос з донечкою понежилась в басейні (фото: instagram.com/santadimopulos)
- Скільки краси, любові, жіночності, ніжності в цьому фото!
- Неймовірно красиві
- Чарівно
- Як красиво, ви нереальні
- Таке миле фото
- Приголомшливі, неможливо відірвати очей
- Лялечки. Колір купальника. Вам дуже личить
- Які гарні дві дівчинки
До речі, Санта з сім'єю зустрілася на Мальдівах з Катериною Кухар, яка відпочиває на тому ж острові з чоловіком і дітьми. Весела компанія провела разом час на пляжі.
Санта і Екатеринаа Кухар з сім'єю разом повеелилися на Мальдівах (фото: instagram.com/santadimopulos)
Нагадаємо, що рані Катерина Кухар з чоловіком зачарували фото з донечкою Настею біля океану.