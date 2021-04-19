На "Голосі країни" уперше після важкої хвороби заспівала Євгенія Власова: її не було на сцені 10 років

У неділю, 18 квітня, відбувся двадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". У цьому випуску визначилися фіналісти. Ними стали Тьома Паучек, Юлія Тимочко, Сергій Лазановський і Сергій Нейчев. Через 10 років після відсутності на сцену вийшла співачка Євгенія Власова, популярна у 2000-х роках.

Співачка виконала пісню "Я - живая река" з Галиною Куришко, яка є підопічною зіркового тренера Олега Винника.

"Євгенії Власової не було на сцені близько 10 років. І це велике щастя співати з нею на одній сцені", - сказала Галина Куришко.

У короткому коментарі Євгенія Власова також підтвердила цю інформацію і наголосила, що заспіває для великої аудиторії вперше за тривалий час.

Євгенія Власова feat Галина Куришко — Я - жива річка

В коментарях до відео українці побажали Євгенії міцного здоров'я і ще багато хороших пісень.