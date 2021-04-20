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Гормон щастя: нутриціолог розповіла, що з'їсти для гарного настрою

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 11:01
Гормон щастя: нутриціолог розповіла, що з'їсти для гарного настрою Як підвищити гормон радості (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Наш радісний настрій, бажання жити і ризикувати, виявляється, теж "обумовлені біохімією". Одним з найважливіших нейромедіаторів, відповідальних за все вищеперелічене, є допамін. Його сміливо можна назвати гормоном щастя.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Фахівець зазначила, що всієї інформації про допаміну в один пост не уместишь. З різних причин вироблення допаміну у людини може бути сповільнена, розповіла вона.

"В цьому випадку допомогти вирівняти його рівні можуть певні продукти харчування, а також БАДи та вітаміни", - додала Йенсен.⠀

Гормон щастя: нутриціолог розповіла, що з'їсти для гарного настроюНе перестарайтеся з добавками (фото: instagram.com/food4vita/)

Харчування

Які продукти потрібно включити в свій раціон, якщо хочеться підвищити рівні допаміну? Це продукти харчування, багаті тирозином і фенілаланіном. Список:

  • сир типу рікотта
  • дичина
  • індичка
  • курка
  • качка
  • волоські горіхи
  • вівсянка
  • темний шоколад
  • натуральний йогурт

"Як бачите, рослинних джерел не так вже й багато", - зазначила фахівець.

Пігулки

Також Катерина додала список "чарівних пігулок", які можна спробувати приймати, якщо з допаміном не все впорядку:⠀

  • Комплекс вітамінів В, особливо важливий вітамін В6,
  • Родіола рожева.

"Важливе зауваження про прийом амінокислот (мої колеги часто призначають у випадках розладу вироблення допаміну амінокислоту L-Phenylalanine, яка потім перетворюється в тирозин і далі - в допамін). Але!⠀

- Важливо стежити за тиском,

- Протипоказані при вагітності,

- Не поєднуються з антидепресантами,

- При тривалому застосуванні можуть викликати більшу залежність від різних допамино-підвищуючих занять і речовин (секс, смачна їжа, наркотики... мало там що?! Я зобов'язана вас попередити),

- При прийомі можуть викликати зайву енергійність (майже як кокаїн і кофеїн!) з подальшим занепадом сил...⠀

І це далеко не всі протипоказання, здавалося б, нешкідливих добавок з "Айхерб", які там пропонуються, як "просто речовини для поліпшення роботи нервової системи", - додала Йенсен.

Нагадаємо, нутриціолог поставила крапку в одвічній суперечці: чи варто приймати антибіотики, особливо - якщо ви хочете лікуватися тільки натуральними засобами.

Читайте також, як прибрати зайві сантиметри з талії без спортзалу.

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