Гороскоп на грудень для всіх знаків Зодіаку: хто підкорить висоти, а на кого зваляться біди

Астрологи склали гороскоп на грудень 2020 і розповіли про головних щасливчиків і невдах першого місяця зими

Гороскоп на грудень 2020 для всіх знаків Зодіаку розповість, що зірки обіцяють всім нам в останній місяць року. Кому пощастить у коханні, грошах або з кар'єрою? Хто вичерпав себе і йому потрібне перезавантаження? Для кого минаючі дні 2020-го зададуть настрій наступному року? Про все це та про багато іншого - читайте в нашому матеріалі.

Астрологи дали кожному з 12-ти представників зодіакального кола важливу пораду, як домогтися успіху і правильно завершити такий складний і повний подій 2020-й рік. Про це пише ресурс SlovoFraza.

Овен

Вам доведеться непросто в перший місяць року. Буде стрибати настрій, з'явиться дратівливість через дрібниці, ви будете відчувати сонливість і небажання братися за справи. Щоб виправити становище, налаштуйтеся на святкування Нового року. Згадайте, як добре проводити час у колі близьких людей під час зимових свят, і все піде на лад.

Телець

Тельцям підготуватися до зими допоможуть позитивні установки, які не дозволять їм оступитися і зупинитися за крок до досягнення мети. Перехід від осені до зими пройде благополучно, якщо припинити або звести до мінімуму спілкування з токсичними людьми. Виключення їх з кола спілкування приведе лише до позитивних змін.

Близнюки

Близнюкам допоможе відпочинок і перезавантаження, щоб налаштуватися на зимовий час. Тільки за такої умови ви зможете успішно завершити 2020 рік і відправитися назустріч новим звершенням. Причому імпровізований відпочинок можна влаштувати, не виходячи з дому. Наприклад, візьміть пару відгулів і займіться улюбленим хобі, побайдикуйте з книгою на дивані або за переглядом серіалу.

Рак

Насолоджуйтеся зігріваючими напоями довгими зимовими вечорами, наповніть приємне проведення часу сенсом у наступному місяці, і жодна хандра холодного часу року вас не візьме. Астрологи кажуть, що ідеально до посиденьок додати компанію добрих друзів. А напої можна заговорити на успіх і процвітання.

Лев

Левам підготуватися до зими допоможе зміна гардеробу. Нові красиві речі будуть не тільки зігрівати, але й дарувати гарний настрій. Крім того, представникам цього Знаку варто поміняти імідж. Завдяки цьому вийде повірити в себе і з легкістю долати дрібні негаразди.

Діва

Для трудоголіків Дів зміна сезону може пройти непомітно. Можливо, ви не встигнете озирнутися, як і свято на носі. Астрологи рекомендують відволіктися від роботи і присвятити себе вибору подарунків, прикрас, складанню святкового меню. Ця пауза у трудових буднях допоможе відпочити і набратися сил перед новим ривком.

Терези

Терезам перейти від осені до зими без втрат допоможе тренування самовладання. На межі сезонів підвищується імпульсивність, яка буде заважати втіленню в життя сміливих планів. Вміння швидко приводити почуття до гармонії стане для Терезів супутником успіху та допоможе уникнути непотрібних конфліктів.

Скорпіон

Скорпіони ризикують впасти в ностальгію через спогади про теплі літні днинки. Астрологи радять не захоплюватися, інакше контраст думок і картинки за вікном може навіяти на вас нудьгу. Створіть навколо себе літній настрій. Як варіант, можна завести кімнатну рослину, яке буде радувати зеленим листям, а ще краще - квітами.

Стрілець

Стрільцям підготуватися до зими допоможуть позитивні установки. Завдяки гарному настрою з'явиться стимул активно домагатися добробуту і з легкістю долати перешкоди на шляху до щастя. Гарний настрій буде самим важливим супутником успіху, і Стрільцям не можна піддаватися ні нудьзі, ні негативним емоціям.

Козеріг

Ви ризикуєте до зими розгубити весь запал, що загрожує втратою сил і працездатності. Заздалегідь подумайте про джерела щастя і натхнення, щоб не зациклюватися у важкі хвилини на невдачах, а думати про позитив. Щоб уберегтися від занепаду сил, займіться спортом з помірними навантаженнями - це допоможе тримати тіло і дух в тонусі.

Водолій

Оптимістичним Водоліям не складе труднощів перейти в зимовий період, проте для того, щоб взимку удача не відвернулася, їм варто зайнятися відновленням внутрішньої гармонії. Завершення року завжди загрожує зривами через накопичену негативну енергетику, і від неї потрібно позбавлятися.

Риби

Ви ризикуєте захандрити, але для вас рішення дуже просте: займіться ділом, а краще кількома, щоб не залишалося часу на страждання і самокопання. Захопленим Рибам будуть нестрашні проблеми, адже палаючі очі і бажання досягти мети перекриють будь-які негативні емоції.

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