Гороскоп Таро на жовтень: середина осені виконає найсильніші бажання

Український таролог розповіла про карту Таро, яка буде основною у жовтні

Гороскоп Таро в жовтні 2020 каже, що в середині осені на першому плані у нас будуть такі життєві сфери, як справи, кар'єра і робота. Такі перспективи нам обіцяє карта "Колісниця". Вона дає енергію для нових починань.

Прогноз Таро склала іменитий український таролог Олена Саламандра в Instagram. Вона розповіла, як стати успішним у різних життєвих сферах - фінансах, коханні, кар'єрі.

"Якщо поставите перед собою нові й значущі цілі, досягнете бажаного в короткі терміни. Настав час діяти. Удача буде на боці лідерів. Початок нових проектів та ідей приведе до зростання, розвитку, а в майбутньому - принесе прибуток", - пише таролог.

Жовтень стане відмінним місяцем для поїздок, відряджень, змін у житті, активності.

В коханні не бійтеся ризикувати і пробувати щось нове у стосунках. Якщо привнесете в особисте спонтанність, сміливість, драйв, то це оживить почуття і приведе до нових вражень.

Одиноких чекають шанси несподіваних знайомств в громадських місцях, транспорті. Готуєтеся до поїздки або відрядження - чекайте симпатій, романів. Захочеться знайомитися, спілкуватися і це приведе до нових подій в коханні. Не виключено флірт на роботі.

Сімейні люди відчують спонтанне зближення з близькою людиною. Відмінний час переводити стосунки на новий рівень. А може бути Ви давно чекали переїзду, придбання нерухомості, ці плани увінчаються успіхом. Зблизять Вас спільні поїздки.

Робота порадує насиченими подіями та безліччю можливостей проявити себе з кращого боку. Сміливо беріться за нові завдання, ставте перед собою нові цілі.

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