Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: кого скоро накриє удачею

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 5 по 10 січня (фото: freepik)

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 5 по 10 січня розкаже, кому пощастить вже дуже скоро. Таролог назвала карту, яка випала для кожного з них і допоможе їм правильно прожити цей відрізок часу.

Тароскопом на тиждень по картах Таро з нами поділилася відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс). Спеціаліст дала цінну життєву пораду кожному з них.

Овен - Паж Чаш. На цьому тижні Овни отримають можливість досхочу досліджувати власні здібності і відкрити в собі нові таланти. Довіряйте своїй інтуїції і насолоджуйтеся результатами!

Телець - Трійка Посохів. Для Тельців цей тиждень щедрий на можливості розвитку та зростання. Саме час ненадовго завмерти і уважно вдивитися у своє майбутнє - оптимістичне і повне надій!

Близнюки - Четвірка Чаш. Близнюки, женіть геть нудьгу! Прямо перед вами нові можливості і чарівні зміни! А позаду вас - надійний тил. Вірте в себе і все обов'язково вийде!

Рак - Трійка Пентаклей. Раки, якщо хочете домогтися успіху, приготуйтеся докласти зусилля і провести цей тиждень в робочому режимі. Саме час удосконалювати свою майстерність і освоювати нові напрямки діяльності!

Лев - Вісімка Пентаклей. Левам на цьому тижні належить перейти від теорії до практики і старанно втілювати в життя свої амбітні плани. Приємного занурення у робочий процес!

Діва - Мир. Один етап завершено, і час починати наступний. І цей тиждень відмінно підходить для створення фундаменту для нових проектів - досвід напрацьовано, уроки засвоєні, і Діви сповнені енергії для звершень!

Терези - Колесо Року. Терезам на цьому тижні бажано увійти в режим і налаштуватися на ритми Всесвіту - так простіше буде зустріти майбутні зміни і не заплутатися в ланцюзі щасливих випадковостей!

Скорпіон - Сімка Пентаклей. Скорпіони, ті з вас, хто наполегливо працював, на цьому тижні можуть зібрати багатий врожай і перевести, нарешті, дух, насолоджуючись плодами своїх праць.

Стрілець - Повішений. Стрільці, постарайтеся на цьому тижні відкинути шаблони, поглянути на події з іншої точки зору і відпустити ілюзію контролю. Нехай для цього і доведеться перевернути все з ніг на голову!

Козеріг - Доля. Козерогів на цьому тижні чекає непростий вибір, який може круто змінити їхню подальшу долю. Постарайтеся не затьмарити прийдешні зміни власною впертістю!

Водолій - Двійка Мечів. Водолії, годі заплющувати очі на очевидні речі і ігнорувати свої почуття! Самовладання "кордони на замку" не додадуть, а ось невроз - цілком!

Риби - Вісімка Посохов. Дорогі Риби, період стагнації стрімко закінчується і вас чекає тиждень несподіваних можливостей, рішучих дій і динамічних змін! Проявіть себе максимально!

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