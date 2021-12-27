Гості будуть в захваті: нутриціолог дала рецепт теплого салату на Новий рік
Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
До нового року залишилися лічені дні. Напевно, у кожного вже складено святкове меню.
А для тих, хто все ще в роздумах, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram порадила приготуватися корисне блюдо, яке точно припаде до душі всім членам сім'ї і гостям в холодну погоду.
Без шкоди для фігури (фото: pexels.com)
"Думаю, цей теплий салат можна сміливо подавати до святкового столу: він наситить і зігріє в холоди, а ще страва виглядає дуже апетитно!".
Як приготувати теплий салат: покроковий рецепт
Інгредієнт:
- 150 г звареної квасолі,
- 1 морква,
- 1 невеликий кабачок,
- 3 суцвіття брокколі,
- 50 г свіжого шпинату,
- 1 зубчик часнику,
- 2 ст. л. масло авокадо,
- 1 ст. ложка оливкової олії,
- 1 ст. л. соєвого соусу,
- насіння кунжуту для прикраси.
Модифікації теплого салату завжди виглядають апетитно (фото: pexels.com)
Приготування:
- Квасолю варіть в підсоленій воді до готовності.
- Почистіть моркву. Дрібно наріжте часник. Поріжте всі овочі соломкою, за винятком шпинату.
- Розігрійте на сковороді олію. Обсмажте трохи моркву, кабачок і брокколі з часником.
- За хвилину до готовності додайте шпинат і добре все перемішайте.
- Зніміть з вогню і викладіть всі овочі в глибоке блюдо, додайте квасолю.
- Заправте оливковою олією і соєвим соусом, добре перемішайте. Прикрасьте кунжутом.
Приємного апетиту!
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