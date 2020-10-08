Синоптики дали прогноз погоди на вихідні: вам сподобається

Погода в Україні найближчими днями буде волога і туманна

Погода в Україні у п'ятницю буде сприятливою в більшості областей. Можливі сильні тумани, вологість і невелике потепління, а ось дощі та сильний штормовий вітер відступлять.

У більшості областей України очікується волога і туманна погода, а от на сході – пожежна небезпека, оскільки там сухо. Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"П'ятниця в Україні буде сприяти спокійному виїзду за місто, на дачі, пікніки та полювання по гриби. Повітря буде вологим, але без істотних дощів, хіба що вдень трохи невеликих з'явиться в Житомирській області та в окремих районах Київської. Суха, навіть можна сказати, пересушена, погода триватиме у східній частині України – східний антициклон блокує західні вологі повітряні потоки", - розповіла синоптик і попередила, що можливі сильні тумани на дорогах.

"Вже треба брати більше під увагу – тумани. Крім романтичності, вони погіршують видимість і можуть ускладнити ситуацію на дорогах", - зазначила Діденко.

А ось температура повітря порадує українців, через те, що в більшості областей вона буде комфортною і місцями – теплою.

"Температура повітря продовжує дарувати комфорт – 9-го жовтня вдень очікується в більшості областей України +18 +23 градуси, на півдні +20 +25 градусів. У західних областях буде свіжіше, +14 +17 градусів, але прохолоду буде компенсувати сонце. Вітер стихне і його південно-східні зальоти будуть невеликими, максимум помірними", - спрогнозувала синоптик.

У Києві, за словами Діденко, буде тепла погода з температурою повітря до +20 градусів, можливі невеликі дощі.

"Дощі якісь серйозні – навряд чи, південно-східний вітер не буде турбувати сильними поривами, можливі серпанок або туман. Вихідні також обіцяють тепло і відсутність злив, так що пора знову публікувати гриби, жовті листочки з крапельками туману, гумові чоботи у квіточку", - втішила Діденко українців.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли про перший мокрий сніг та заморозки в жовтні.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили, скільки триватиме "бабине літо" в Україні.