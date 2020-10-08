ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні: вам сподобається

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 21:02
Синоптики дали прогноз погоди на вихідні: вам сподобається Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями буде волога і туманна

Погода в Україні у п'ятницю буде сприятливою в більшості областей. Можливі сильні тумани, вологість і невелике потепління, а ось дощі та сильний штормовий вітер відступлять.

У більшості областей України очікується волога і туманна погода, а от на сході – пожежна небезпека, оскільки там сухо. Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"П'ятниця в Україні буде сприяти спокійному виїзду за місто, на дачі, пікніки та полювання по гриби. Повітря буде вологим, але без істотних дощів, хіба що вдень трохи невеликих з'явиться в Житомирській області та в окремих районах Київської. Суха, навіть можна сказати, пересушена, погода триватиме у східній частині України – східний антициклон блокує західні вологі повітряні потоки", - розповіла синоптик і попередила, що можливі сильні тумани на дорогах.

"Вже треба брати більше під увагу – тумани. Крім романтичності, вони погіршують видимість і можуть ускладнити ситуацію на дорогах", - зазначила Діденко.

А ось температура повітря порадує українців, через те, що в більшості областей вона буде комфортною і місцями – теплою.

"Температура повітря продовжує дарувати комфорт – 9-го жовтня вдень очікується в більшості областей України +18 +23 градуси, на півдні +20 +25 градусів. У західних областях буде свіжіше, +14 +17 градусів, але прохолоду буде компенсувати сонце. Вітер стихне і його південно-східні зальоти будуть невеликими, максимум помірними", - спрогнозувала синоптик.

У Києві, за словами Діденко, буде тепла погода з температурою повітря до +20 градусів, можливі невеликі дощі.

"Дощі якісь серйозні – навряд чи, південно-східний вітер не буде турбувати сильними поривами, можливі серпанок або туман. Вихідні також обіцяють тепло і відсутність злив, так що пора знову публікувати гриби, жовті листочки з крапельками туману, гумові чоботи у квіточку", - втішила Діденко українців.

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні: вам сподобається

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли про перший мокрий сніг та заморозки в жовтні.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили, скільки триватиме "бабине літо" в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
МОЗ почав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус
Роман Тверденкоредактор стрічки новин МОЗ почав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус