Як зберігати продукти без холодильника: секрети від Євгена Клопотенка

Відомий кухар Євген Клопотенко, який допомагає з харчуванням під час війни, розповів українцям, як зберегти продукти без холодильника.

Про це кулінар повідав на своїй сторінці в Instagram.

Практично кожному продукту можна продовжити термін придатності, але для цього потрібно, щоб вдома або в місці, де ви зараз живете, було прохолодне місце.

Не вимагають холодильника овочі та фрукти, а буряк і моркву добре зберігати в ящиках з піском.

Для картоплі підійде будь-яке темне місце, куди не потрапить сонячне світло.

Якщо плоди вже почали псуватися, то не треба їх обрізати або зберігати, зваріть компот, варення, цукати, зробіть фруктову консервацію. Якщо на вулиці холодно, кожен продукт (ковбаса, сир і т.д.) оберніть папером, потім замотайте в рушник і складіть в металевий посуд і тримайте на балконі/на вулиці.

Якщо у вас є термосумка - це прекрасно.

Зі свіжого або замороженого м'яса і риби теж можна зробити домашні консерви.

Або складіть м'ясо, рибу, птицю в каструлю або скляні банки і добре пересипте сіллю. Також можна зробити сольовий розчин – на 500 мл холодної води 10 ст. л. солі. Щоб потім таке м'ясо було можна їсти, попередньо його потрібно вимочити у воді, щоб позбутися від зайвої солі.