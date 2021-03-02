ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ігор Кондратюк підчепив коронавірус: про нові випуски шоу можна забути

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 09:04
Ігор Кондратюк підчепив коронавірус: про нові випуски шоу можна забути Ігор Кондратюк підчепив коронавірус (фото: facebook.com.kondratjukigor)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український ведучий Ігор Кондратюк захворів на коронавірус. Програма "Кондратюк в понеділок" поки виходити не буде, останній випуск показали навіть повтором.

Про це телезірка написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 1 березня, на 5 каналі, в 19:30 - "Кондратюк в понеділок". Але це буде повтор однієї з програм. Чому так? Ведучий хворіє ковідом... Сподіваюся, я скоро вичухаюсь! Старію. За 20 років "Караоке на майдані" не було жодного повтору, пов'язаного з хворобою ведучого. Правда, КНМ не виходило в прямому ефірі", - написав Ігор.

Він подякував всіх українцям за побажання здоров'я і швидкого одужання.

Нагадаємо, що Ігор Кондратюк відомий своєю активною громадянською позицією. Він український телеведучий та продюсер, шоумен. Також він веде ток-шоу "Кондратюк в понеділок" на 5 каналі, суддя пісенного шоу "X-Фактор".

Як ми писали раніше, Ігор Кондратюк різко розкритикував заключення угод керівництвом проектів "Квартал 95" і "Дизель шоу" з російським телеканалом "СТС Медіа", який запускає аналог українського гумористичного шоу "Ліга сміху" і буде транслювати контент концертного шоу від "Дизель Студіо".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Игорь Кондратюк
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу
Лікар назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу