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Ілона Гвоздьова розповіла, кому і за що завжди буде вдячна

Новость на русском → Київ, Понеділок 11 січня 2021 10:58
Ілона Гвоздьова розповіла, кому і за що завжди буде вдячна Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Lite

11 січня в світі відзначають Міжнародний день "дякую". Таким святом ООН і ЮНЕСКО вирішили увіковічнити показати світу, як важливо бути чуйним, добрим і ввічливим.

Відома українська хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно зачарувала сімейним Різдвом трьох поколінь, вважає, що "спасибі" - це те слово, яке повинно звучати частіше. Адже воно показує відношення людини до всього.

Кому і за що Ілона Гвоздьова говорить величезне спасибі

За моїх чудових дітей. Це дар небес, це сенс життя, це мотивація на все життя.

Ілона Гвоздьова розповіла, кому і за що завжди буде вдячна

Ілона Гвоздьова з сім'єю (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

За батьків. Адже саме вони дали мені життя, освіту, можливості і зробили все, що посприяло моєму успіху. Свою перемогу на "Танцях з зірками" я присвятила батькові.

За те, що сцена вибрала мене, і всі мої труди не марні, що мої танці стали для мене не тільки хобі, роботою, а й сенсом життя.

Моїм глядачам і людям, для яких моє творче і особисте життя стало прикладом, мотивацією, натхненням. Без вас не було б тієї Ілони, яку ви бачите зараз. Мої глядачі частково причетні до мого успіху. Низький вам уклін і дякую. Сподіваюся, далі не розчаровувати їх.

Ілона Гвоздьова розповіла, кому і за що завжди буде вдячна

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Всім моїм учителям, які вклали в мене свої знання, досвід, навички і змогли закохати мене в професію хореографа, в танцювальне мистецтво, виховали в мені чудові риси характеру і професіоналізм. Вдячна їм за працю і душу, вкладені в мене. Я сподіваюся, що все не дарма, і я виправдала їхні сподівання.

"Будьте добрішими і завжди говоріть "дякую"!" - закликала зірка.

Раніше незрівнянна Ілона змусила шанувальників ностальгувати своїм відео з "Танців з зірками".

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