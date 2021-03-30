Ілона Гвоздьова розповіла про плітки і відносини з Остапчуком: а чи був роман?

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, чи був у неї роман з відомим ведучим Володимиром Остапчуком. Нагадаємо, що під час зйомок багато приписували парочці романтичні відносини.

Про це співачка відверто розповіла в програмі "Життя відомих людей".

Гвоздьова та Остапчук покинули "Танці" у півфіналі, їх відділяло від перемоги зовсім небагато.

Так, танцівниці задали питання, що думав про це, що відбувається її чоловік Іван.

Ілона відповіла, що чоловік на плітки реагував злісно, але "він умів стриматися і дочекатися закінчення проекту".

Нагадаємо, що Ілону Гвоздьову також критикували, що вона танцювала вагітною на головному майданчику країни.

Ілона Гвоздьова розповіла про стосунки з Володимиром Остапчуком