ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ілона Гвоздьова розповіла про плітки і відносини з Остапчуком: а чи був роман?

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 12:24
Ілона Гвоздьова розповіла про плітки і відносини з Остапчуком: а чи був роман? Фото: Ілона Гвоздьова розповіла про стосунки з Остапчуком (instagram. ilonagvozdeva)
Автор: Людмила Жукова

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, чи був у неї роман з відомим ведучим Володимиром Остапчуком. Нагадаємо, що під час зйомок багато приписували парочці романтичні відносини.

Про це співачка відверто розповіла в програмі "Життя відомих людей".

Гвоздьова та Остапчук покинули "Танці" у півфіналі, їх відділяло від перемоги зовсім небагато.

Так, танцівниці задали питання, що думав про це, що відбувається її чоловік Іван.

Ілона відповіла, що чоловік на плітки реагував злісно, але "він умів стриматися і дочекатися закінчення проекту".

Нагадаємо, що Ілону Гвоздьову також критикували, що вона танцювала вагітною на головному майданчику країни.

Ілона Гвоздьова розповіла про стосунки з Володимиром Остапчуком

Як ми раніше писали, Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику і розповіла про відпочинок з малюком.

Нагадаємо, що син Ілони Гвоздьової Домінік народився 11 жовтня 2020 року, незабаром після того, як хореограф покинула шоу "Танці з зірками". Через три місяці малюка охрестили в храмі Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Володимир Остапчук
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Опалювальний сезон у Києві можуть продовжити: названа причина
Опалювальний сезон у Києві можуть продовжити: названа причина