Інтим не пропонувати, хоча: Кондратюк зацікавив українців своєю пропозицією
Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк розповів, наскільки корисною для нього виявилася снігоприбиральна машина, яку йому подарували куми.
Про це він поділився на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, техніку для чищення снігу 4 роки тому йому подарували куми Іщенко. Це був подарунок до дня народження Кондратюка. Сьогодні він скористався нею в п'ятий раз.
"Без неї я б обірвав собі руки!!! Дякую за подарунок! Так що, шановні... Кандидат наук, володар Телетріумфів, за недорого допоможе прибрати двір. Інтим не пред... А хоча", - написав він.
Крім того, Кондратюк опублікував відео, на якому наочно показав, як він працює зі снігоприбиральною машиною.
4 Рокі того кумі Іщенки подарували мені на день народження снігоочисну машину. Сьогодні вона вп'п'яте знадобилася Альо ж без неї я бі обірвав собі руки!!! Дякую за подарунок! Так що, шановні.... Кандидат наук, володар Телетріумфів, за недорого допоможе прибрати двір. Інтим не пропо... А хоча...Posted by Igor Kondratiuk on Tuesday, February 9, 2021
Користувачі мережі прокоментували його пост.
- Накидайте снігу сусідам в город, щоб не говорили, що у вас снігу взимку не випросиш;
- На жаль, кандидати наук не тільки таке змушені робити;
- Умовив, приїжджай, розрахуюся інтимно;
- Виїзд є?
- Всі гроші світу віддам за пару днів користування агрегатом! А якщо ще й з господарем, то нажарю м'яса на частування!!
- Добре так, мені б стоянку хто почистив;
- О так хороша штука! Сьогодні теж таку пів двору почистив;
- Років 8 збираюся таку взяти і кожен рік переконуюся, що з такими зимами воно не потрібно
Нагадаємо, Кондратюк різко висловився про угоди "Кварталу 95" і "Дизель Шоу" з росТБ.
Раніше Кондратюк зробив заяву про росіян.