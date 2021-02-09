Інтим не пропонувати, хоча: Кондратюк зацікавив українців своєю пропозицією

Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк розповів, наскільки корисною для нього виявилася снігоприбиральна машина, яку йому подарували куми.

Про це він поділився на своїй сторінці в Facebook .

За його словами, техніку для чищення снігу 4 роки тому йому подарували куми Іщенко. Це був подарунок до дня народження Кондратюка. Сьогодні він скористався нею в п'ятий раз.

"Без неї я б обірвав собі руки!!! Дякую за подарунок! Так що, шановні... Кандидат наук, володар Телетріумфів, за недорого допоможе прибрати двір. Інтим не пред... А хоча", - написав він.

Крім того, Кондратюк опублікував відео, на якому наочно показав, як він працює зі снігоприбиральною машиною.

4 Рокі того кумі Іщенки подарували мені на день народження снігоочисну машину. Сьогодні вона вп'п'яте знадобилася Альо ж без неї я бі обірвав собі руки!!! Дякую за подарунок! Так що, шановні.... Кандидат наук, володар Телетріумфів, за недорого допоможе прибрати двір. Інтим не пропо... А хоча... Posted by Igor Kondratiuk on Tuesday, February 9, 2021

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