Ірина Білик зробила пікантне зінання: приємно, і не тільки на серці

Українська співачка Ірина Білик відкрила завісу інтимних подробиць свого життя. Так артистка зізналася, що у неї був досвід занять сексом по телефону. Вона заявила, що їй це сподобалося, і соромного в цьому нічого немає.

Про це вона розповіла в програмі "Неймовірна правда про зірок" на телеканалі СТБ .

"Я колись займалася. Мені сподобалося - вам обом дуже добре, приємно, і не тільки на серці, скажімо так", - сказала співачка.

Вона також порекомендувала спробувати такий досвід, тим хто цього ще ніколи не робив.

Зазначимо, що співачка так і не зізналася, з ким у неї був секс по телефону.

У своєму інтерв'ю вона також зізналася, що до 20 років могла собі дозволити задивлятися на чоловіків в той момент коли була у відносинах. Потім вона зрозуміла, що це неправильно і більше так не робила.

Білик також згадала випадок, коли була на відпочинку і зустріла там колишнього з дівчиною. Після цього він написав їй СМС про те, що вона чудово виглядає, і запропонував їй зустрітися за чашкою кави.

"Але я не пішла, тому що я теж подумала, ну якщо він з дівчиною, навіщо він мене тоді кличе. Думаю, що їй було б неприємно, якби я вийшла. А може ще був би скандал", - зізналася Ірина, яка одружена.

Ірина Білик розповіла про секс по телефону (відео: YouTube)