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Ірина Білик зробила пластику після зустрічі з Кучмою: "були благаючі очі"

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 11:57
Ірина Білик зробила пластику після зустрічі з Кучмою: "були благаючі очі" Фото: Ірина Білик розповіла про пластику (facebook.com.bilyk iryna)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Ірина Білик зробила відверте зізнання. Вона повідомила, що робила пластичні операції, бо у неї були дуже навислі очі. Їй здавалося, що вони виглядали, ніби-то вона постійно плаче.

Про це вона повідала в інтерв'ю Маші Єфросиніній у спецвипуску проекту "Мій секрет "в ефірі СТБ.

За словами Ірини, каталізатором стала зустріч з тоді ще президентом України Леонідом Кучмою.

"У мене були благаючі очі, вони так нависали, як ніби я постійно плачу. Пам'ятаю, виступала в Палаці "Україна", де зустрілася з президентом Леонідом Кучмою. Ось він з усіма вітається, підходить до мене і каже "Ірина, а чого у вас такі сумні очі". І тоді я вирішила, що треба робити щось з очима, Якщо вже і президент помітив, що вони у мене сумні. Я вирішила їх трохи "розвеселити", - поділилася зірка.

Також Білик розповіла, що однією операцією на очі не обмежилася, вона також зробила собі ніс.

"І ніс робила. У мене є грузинська кров і від Грузії у мене залишився ніс з горбинкою. Мені здавалося, що цей ніс видно за кілометр. І я попросила горбинку трохи прибрати. Але не повністю, тому що не хотіла, щоб люди побачили іншу жінку", - зізналася виконавиця.

Ірина Білик зробила пластику після зустрічі з Кучмою: &quot;були благаючі очі&quot;Ірина Білик відверто розповіла про пластичні операції (фото: stb.ua)

Ірина Білик дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній

Як ми повідомляли раніше, українська співачка Ірина Білик зробила відверте зізнання про сім'ю і вперше розповіла про свого брата, який страждає від психічного розладу.

Читайте також, що Ірина Білик розлучається з чоловіком.

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