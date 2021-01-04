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Ірина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновки

Новость на русском → Львів, Понеділок 04 січня 2021 14:24
Ірина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновки Ірина Федишин завжди виглядає відмінно (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Lite

Популярна співачка Ірина Федишин, яка продала житло через коронавірус, розкрила секрет своєї розкішної фігуру. За словами артистки і мами двох дітей, в цьому їй допомагають заняття спортом.

Так, Федишин регулярно займається фітнесом вдома, також її часто бачать в парку під час ранкової зарядки. Іноді співачка навіть виставляє спортивні лайви у себе в соцмережі. Але і це ще не все.

"Через карантин я не ходила у фітнес-клуб, тому включала на YouTube відео і займалася. Ми не їмо вдома жирні страви, воліємо запечені овочі, а з ранку я готую кашу. Я і мої близькі відмовилися від солодощів і цукру", – пояснила зірка в інтерв'ю каналу "Україна".

Ірина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновки

Ірина Федишин у свої 33 виглядає просто фантастично (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Вона додала, що через роботу завжди намагається добре виглядати.

"Але у зв'язку з карантином активна діяльність дещо знизилася і, щоб не набрати зайву вагу, я приділяю час кардіонавантаженням", - зазначила Федишин.

Перенесений коронавірус теж вніс свої корективи в спосіб життя 33-річної співачки і її сім'ї.

"У мене була легка форма, а от чоловік переніс коронавірус у важкій формі. Ми дуже сильно переживали за Віталія. Я запитала лікаря: "Чому ми по-різному перенесли хворобу?". На що він мені відповів: "Напевно, через зайву вагу. Тому робіть висновки", – зізналася співачка.

Ірина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновкиІрина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновкиІрина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновкиІрина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновкиІрина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновкиІрина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновкиІрина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновкиІрина Федишин розкрила секрети розкішної фігури: робіть висновки

Завжди красива і струнка Ірина Федишин тримає себе у формі (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Раніше ми писали, що Аліна Гросу звинуватила Ірину Федишин в плагіаті, але та різко відповіла.

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