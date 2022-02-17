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Дослідження: фізичні вправи після вакцинації від COVID-19 покращують її ефективність

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Четвер 17 лютого 2022 09:38
Дослідження: фізичні вправи після вакцинації від COVID-19 покращують її ефективність Короткі тренування не вплинули на рівень антитіл (credit: pixabay)
Автор: Сергій Кулик

Вчені Університету штату Айова в США провели дослідження і прийшли до висновку, що 90-хвилинне тренування, виконана після вакцинації від грипу або COVID-19, може посилити роботу імунітету і трохи підвищити ефективність щеплення.

Результати дослідження опубліковані в журналі Brain, Behavior, and Immunity.

У дослідженні брали участь 36 осіб, які отримали вакцину Pfizer проти COVID-19 або щеплення від грипу. Учасники були розділені на дві групи: перша відразу після щеплення займалася на велотренажері або здійснювала швидку прогулянку протягом півтори години, а друга зовсім не тренувалася.

Учасники, які 90 хвилин займалися спортом після щеплення, виробляли більше антитіл в наступні чотири тижні в порівнянні з тими, хто не тренувався.

Повідомляється, що короткі тренування не вплинули на рівень антитіл в організмі випробовуваних.

Вчені припустили, що такий вплив фізичних навантажень пов'язано з тим, що вони посилюють кровообіг, допомагаючи імунним клітинам активніше переміщатися по організму, що дозволяє їм з більшою ймовірністю виявляти щось чужорідне.

У майбутніх дослідженнях вчені планують встановити, чи існують взаємодії між статтю та фізичними вправами і чи вплинуть вони на будь-які, пов'язані з фізичними вправами, зміни у відповіді антитіл на вакцину.

Раніше ми писали, що вчені знайшли новий ефективний метод, який врятує від мігрені

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