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Як позбутися від синців під очима: прості поради для домашнього догляду

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Четвер 03 червня 2021 11:02
Як позбутися від синців під очима: прості поради для домашнього догляду Синці під очима можуть з'явитися від втоми (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Темні кола / синці під очима хвилюють багато. Як від них позбутися? Для початку, потрібно розібратися, якого вони бувають виду і що стало причиною їх появи.

Про це у своєму Instagram розповіла біохакер Хаді Пьюрбьюті.

Синці бувають двох видів:

  • судинний (сині, червоні, фіолетові). Судини просвічують крізь тонку шкіру.
  • пігментовані (коричневі). Такі темні кола можуть бути фізіологічними - у людей з жовтим подтоном шкіри або смаглявою шкірою, а також можуть говорити про порушення пігментації.
  • поєднання (судинні і пігментовані).⠀

Причини появи:

1. Генетика та індивідуальні анатомічні особливості будови періорбітальної зони (судини розташовані близько до поверхні шкіри, виражена носослізна борозна і т.д).

2. Деякі захворювання і стани організму: залізодефіцитна анемія, алергія, яка головним чином проявляється в пазухах носа (запальний процес розширює кровоносні судини навколо очей і проявляється синюватий відтінок), інсулінорезистентність, захворювання серцево-судинної системи, нирок, щитовидної залози.

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3. Перевтома, недолік сну.

4. Надлишкова інсоляція.

5. Остеохондроз і затискачі в шиї, через що порушується венозний відтік і кровопостачання.

6. Вік. Зниження вироблення колагену. Шкіра втрачає щільність і судини стають помітнішими.

Як позбутися від синців під очима⠀

Що робити? Виключно місцева корекція темних кіл буде неефективна, якщо їх прояв - наслідок захворювань і стану організму.

Як позбутися від синців під очима: прості поради для домашнього догляду

Синці під очима бувають різних видів (фото: pexels.com)

Що шукати в засобах для домашнього догляду:

  • вітамін С, К і цитрусові біофлавоноїди (зміцнюють стінки судин, покращують мікроциркуляцію). Актуально при синцях судинного типу. Червонуватий відтінок синців говорить про пошкодження капілярів.
  • Кофеїн. Покращує тонус судин.
  • Ніацинамід. Актуальний при пігментованому типі синців. Підсилює мікроциркуляцію і перешкоджає утворенню пігменту.
  • Ретинол. Підходить для корекції судинних і пігментованих плям. Ущільнить тонку шкіру і судини стануть менш видимими.
  • Пептиди. Відповідають за вироблення колагену і роблять шкіру більш щільною. У засобах для корекції кіл судинного типу частіше зустрічаються Palmitoyl Tripeptid-1 і Palmitoyl Tetrapeptide-7.

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