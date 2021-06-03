Як позбутися від синців під очима: прості поради для домашнього догляду
Темні кола / синці під очима хвилюють багато. Як від них позбутися? Для початку, потрібно розібратися, якого вони бувають виду і що стало причиною їх появи.
Про це у своєму Instagram розповіла біохакер Хаді Пьюрбьюті.
Синці бувають двох видів:
- судинний (сині, червоні, фіолетові). Судини просвічують крізь тонку шкіру.
- пігментовані (коричневі). Такі темні кола можуть бути фізіологічними - у людей з жовтим подтоном шкіри або смаглявою шкірою, а також можуть говорити про порушення пігментації.
- поєднання (судинні і пігментовані).⠀
Причини появи:
1. Генетика та індивідуальні анатомічні особливості будови періорбітальної зони (судини розташовані близько до поверхні шкіри, виражена носослізна борозна і т.д).
2. Деякі захворювання і стани організму: залізодефіцитна анемія, алергія, яка головним чином проявляється в пазухах носа (запальний процес розширює кровоносні судини навколо очей і проявляється синюватий відтінок), інсулінорезистентність, захворювання серцево-судинної системи, нирок, щитовидної залози.
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3. Перевтома, недолік сну.
4. Надлишкова інсоляція.
5. Остеохондроз і затискачі в шиї, через що порушується венозний відтік і кровопостачання.
6. Вік. Зниження вироблення колагену. Шкіра втрачає щільність і судини стають помітнішими.
Як позбутися від синців під очима⠀
Що робити? Виключно місцева корекція темних кіл буде неефективна, якщо їх прояв - наслідок захворювань і стану організму.
Синці під очима бувають різних видів (фото: pexels.com)
Що шукати в засобах для домашнього догляду:
- вітамін С, К і цитрусові біофлавоноїди (зміцнюють стінки судин, покращують мікроциркуляцію). Актуально при синцях судинного типу. Червонуватий відтінок синців говорить про пошкодження капілярів.
- Кофеїн. Покращує тонус судин.
- Ніацинамід. Актуальний при пігментованому типі синців. Підсилює мікроциркуляцію і перешкоджає утворенню пігменту.
- Ретинол. Підходить для корекції судинних і пігментованих плям. Ущільнить тонку шкіру і судини стануть менш видимими.
- Пептиди. Відповідають за вироблення колагену і роблять шкіру більш щільною. У засобах для корекції кіл судинного типу частіше зустрічаються Palmitoyl Tripeptid-1 і Palmitoyl Tetrapeptide-7.
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