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Каменських розповіла про розлучення Позитива, відносини з пасинком і колишньою дружиною Потапа

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Четвер 03 червня 2021 22:42
Каменських розповіла про розлучення Позитива, відносини з пасинком і колишньою дружиною Потапа Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Автор: Роман Мирончук

Відома українська співачка Настя Каменських розповіла, як у неї склалися стосунки з сином Олексія Потапенка від першого шлюбу і як вона поставилася до розлучення Позитиву з її найкращою подругою дизайнером Анною Андрійчук.

Про це вона розповіла в інтерв'ю DOROTYE.

Артистка зізналася, що вже давно знала про проблеми, які були в сім'ї Позитивf і Анни Андрійчук.

"Природно, я знала. Це їхнє життя, їхня історія. Аня переживала як будь-яка жінка. Це важко, це порожнеча. Тому що є певний етап життя, ти живеш, живеш, живеш, тобі треба перегорнути сторінку і намалювати собі новий етап життя. Тому це було складно. Як підтримувала? Любов'ю"- розповіла артистка.

Каменських також зазначила, що з Андрійчук можуть годинами вести бесіди телефоном. Крім того, дівчата завжди допомагають один одному у всіх ситуаціях.

Їх спільна поїздка в Мексику була для того, щоб відволіктися від переживань, пов'язаних з розлученням Андрійчук.

Співачка також заявила, що у неї відмінно складаються стосунки з сином Олексія Потапенка від першого шлюбу з Іриною Горовою.

"Він такий творчий хлопчик, дуже схожий на Льошу, такий теж складає...", - розповіла артистка.

За словами Каменських, кожні вихідні син Потапа приїжджає до них додому, і вони грають у відеоігри.

Що ж стосується колишньої дружини Потапа Ірини Горової, то Каменських заявила, що не спілкується з нею.

"У нас немає ніяких відносин" - сказала співачка.

Настя Каменських розповіла про розлучення Позитиву і відносинах з сином Потапа (відео: YouTube)

Зазначимо, Каменських зі сльозами на очах відверто розповіла про смерть батька.

Раніше ми писали про те, що Настя Каменських поділилася головними одкровеннями.

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