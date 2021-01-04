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Кар'єрний гороскоп: у кого сьогодні вдалий день на роботі, а кому не варто конфліктувати

Новость на русском → Понеділок 04 січня 2021 05:49
Кар'єрний гороскоп: у кого сьогодні вдалий день на роботі, а кому не варто конфліктувати Гороскоп 4 січня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Кар'єрний гороскоп на 4 січня розповість що потрібно, щоб досягти успіху на роботі. Деяким знакам Зодіаку потрібно бути більш дипломатичним і не конфліктувати зі своїми колегами.

Деякими Нептун обіцяє подію, яка відкриє перед ними захоплюючі перспективи. Про це повідомляє "Оракул".

Телець

На роботі ваша впертість може сильно розгнівати колег. Тому намагайтеся бути дипломатичнішими і гнучкішими. Так ви швидше досягнете успіху, ніж грубою силою.

Рак

Для представників цього знака Зодіаку сьогодні хороший день для підписання контрактів і угод про торгівлю і співробітництво, але потрібно уважно поставитися до формулювань. І пам'ятайте нікому не можна вірити на слово.

Лев

Намагайтеся сьогодні не наламати дров, особливо на роботі, тому що наслідки можуть не порадувати. Слідкуйте за тим, що говорите і думайте, що робите, інакше можна отримати купою проблем.

Стрілець

Ви будете з великим задоволенням братися за авантюрні справи. Якщо ви працюєте один, то у вас будуть чудові результати, але якщо ви працюєте в команді, то не треба діяти як "самотній мисливець".

Овен

Підтримка сприятливого Нептуна обіцяє подію, яка відкриє перед вами захоплюючі перспективи. Дивіться уважно, щоб не прогавити свій шанс! Везти буде представникам та представницям всіх професій без винятку.

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