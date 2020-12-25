Католицьке Різдво: історія та особливості свята, що не можна робити

Католицьке Різдво відзначається 25 грудня в багатьох країнах світу християн західного обряду. В Україні з 2017 року свято стало державним, і вихідним днем.

Католики святкують Різдво вісім днів - з 25 грудня по 1 січня. Воно має п'ять днів передсвяткування (з 20 по 24 грудня) і шість днів післясвяткування.

Напередодні Різдва 24 грудня традиційно відзначається Святвечір. В цей період необхідно дотримуватися строгого посту. При цьому дозволено їсти зварені з медом пшеничні або ячмінні зерна - сочиво.

Після завершення посту і урочистих богослужінь парафіяни розходяться по домівках на святкову вечерю. При цьому варто зазначити, що Різдво католики люблять більше, ніж Новий рік.

Цікаво, що дата святкування католицького Різдва, 25 грудня, обрана не випадково. В цей день європейські народи в дохристиянські часи відзначали День Сонця (ніч напередодні свята - найдовша в році).

Католицьке Різдво (ілюстративне фото: pixabay.com)

Пізніше Церква вирішила не порушувати старих традицій, а зробити так, щоб свято Різдва збігалось з уже відомим... і через деякий час про День Сонця вже мало хто згадував, а ось Різдво святкується й донині.

Точна дата народження Ісуса Христа поки невідома. Святе Письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Спаситель. Розрахунки були зроблені в 525 році римським монахом, папським архіваріусом Діонісієм Малим, який спирався на дані Хронографічного збірника 354 року.

У цих збірках народження Ісуса було віднесено до року консульства Гая Цезаря і Емілія Павла, тобто на 1 рік н.е. У Хронографі 354 року записано так: "При цих консулах Господь Ісус Христос народився у 8-й день до січневих календ у п'ятницю 15-го місяця".

Один з головних атрибутів і прикрас в Різдвяні свята у католиків є ялинки, віночки з омели, панчохи або шкарпетки для подарунків для дітей від Санта-Клауса.

Католицьке Різдво (ілюстративне фото: pixabay.com)

Варто зазначити, що перші різдвяні подарунки робили один одному стародавні римляни в період раннього християнства. Вони обмінювалися коробочками з подарунками всередині.

Вважається, що ввечері у Святвечір на столі повинно стояти 12 пісних страв, які повинні спробувати всі члени сім'ї. Якщо ви не змогли спробувати всі страви за вечір, то залишається ще час для святкового 25 грудня.

Що заборонено робити сьогодні?

Католики вважають, що якщо не спробувати всі страви, то можна накликати на себе нещастя в новому році.

Важливою забороною у католиків у Різдво є сварки і лайка, особливо між членами сім'ї.

У вірян є цікава особливість - у кожній хаті за столом накривають на одну особу більше, ніж буде присутніх за вечерею. Порожній прилад символізує зв'язок з померлими предками, а також залишається сигналом, що в цьому будинку завжди раді гостям.

Нагадаємо, існує найсильніша молитва на Різдво для залучення любові і фінансового добробуту.

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