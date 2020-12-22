Кейт Міддлтон і принц Вільям попалися на фото, яке викликало гнів британців

Кейт Міддлтон і принц Вільям вийшли на прогулянку з трьома дітьми, а компанію їм склали сім'я дядька герцога Кембриджського - Едварда. Уся галаслива компанія: Кейт, Вільям, їхні діти: 7-річний Джордж, 5-річна Шарлотта, 2-річний Луї, принц Едвард, його дружина - графиня Вессекська Софі і двоє їхніх дітей - 17-річна Луїза і 13-річний Джеймс прогулялися графством Норфолк.

Не рахуючи охоронців, компанія налічувала дев'ять осіб. Здавалося, що в цьому особливого? Але згідно з карантинними обмеженнями, в Норфолку не можна виходити на вулицю групам понад шість осіб. Кадри з прогулянки були опубліковані виданням Daily Mail.

Обидва сімейства - онука і сина Єлизавети II пройшлися по ефектно ілюмінованому маршруту, влаштованому в парку на території Сандрингемського палацу.

Кейт Міддлтон і принц Вільям викликали обурення британців (фото: twitter.com/RE_DailyMail)

Британські ЗМІ пишуть, що штраф за порушення правил карантину в Британії становить 200 фунтів стерлінгів (близько 268 доларів). А при повторному порушенні - до 6400 фунтів. Поки що невідомо, чи доведеться королівській сім'ї поповнювати казну через необачний вчинок.

З усім тим користувачі мережі досить агресивно налаштовані проти такої легковажності родичів Єлизавети II.

"Вони постійно порушують всі правила ковід", - пише один із користувачів.

"Вони явно можуть подорожувати, куди хочуть. Виїхав з Лондона в Сандрингем. Знову ізольований у своєму багатому маленькому білому сільському світі", - обурюються британці.

Зазначимо, що за порушенням правил Кейт Міддлтон помітили вже не вперше. Герцогиню вже критикували за неналежний для випадку зовнішній вигляд.