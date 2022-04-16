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Кіркоров підтримав Марченко і зажадав звільнити свого "друга" Медведчука

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Субота 16 квітня 2022 09:31
Кіркоров підтримав Марченко і зажадав звільнити свого "друга" Медведчука Фото: Філіп Кіркоров вимагає звільнити Медведчука (gorodovoy.ru)
Автор: Людмила Жукова

Російський співак Філіп Кіркоров зажадав політиків Європейського Союзу осовободити депутата "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука, який раніше був заарештований СБУ. Також він підтримав куму Путіна і дружину олігарха Оксану Марченко.

Свою заяву Кіркоров опублікував в Instagram.

Як відомо, Кіркоров і Марченко давно дружать.

"Я підтримую мою подругу Оксану Марченко в її міжнародній діяльності проти тортур і насильства, від якої сьогодні залежить життя і свобода політв'язнів, а в останні дні і життя мого старшого друга", - написав Кіркоров, називаючи Медведчука другом.

Цікаво, що Кіркоров ні словом не засудив дії Росії в Україні, про це він продовжує мовчати, зате щосили підтримує Медведчука.

"Ніхто не може бути засуджений без рішення справедливого законного суду. Ніхто не може бути приниженим - ніколи! Не потрібно бути слідчим, фахівцем, щоб за одними тільки знімками зрозуміти, що відбувається і робиться з Віктором Медведчуком - незгодним політиком, депутатом з недоторканністю, гарантованою законами самої ж України", - зазначив співак.

У коментарях Кіркорову з'явився співак Микола Басков, який підтримав агресію РФ проти України ще на самому початку війни.

"Повністю з тобою згоден", - написав Басков.

Нагадаємо, що дружина Медведчука Оксана Марченко знаходиться в Москві. Вчора в столиці РФ вона дала прес-конференцію.

Віктор Медведчука підозрюють у державній зраді через пособництво терористичним організаціям "ЛДНР".

Після вторгнення РФ в Україну нардеп від ОПЗЖ втік з-під домашнього арешту у Києві 27 лютого. Його оголосили в розшук, а Личаківський районний суд Львова дозволив арешт втікача.

12 квітня Віктор Медведчук був затриманий. За словами Олексія Арестовича - не в Києві.

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Філіп Кіркоров
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