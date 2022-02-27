На кого підписатися: три британських фешн-блогери в Instagram, які допоможуть знайти свій стиль

Весна на порозі! Хочеться вбратися в стильний аутфіт – і на прогулянку, робити фото для соцмереж! Але в шафі – нічого стильного, і натхнення створювати новий гардероб немає.

Як створити базовий гардероб, з чим ненудно поєднувати шкіряне пальто або куди відправитися в міні, а ще – стильні образи на кожен день і море натхнення.

Спокійно, головне – почати! Ці три фешн-блогерки з Британії так вміло поєднують сережки, сумки і чоботи, що, просто побіжно пройшовшись поглядом по їх сторінках, відчуваєш бажання перетворення!

Марі – не просто фешн-"самоучка", fashion-індустрія їй знайома не з чуток: в різний час дівчина працювала журналах Elle UK, Marie Claire і Garage Magazine і співпрацювала з великими брендами.

Тут – естетика повсякденних образів і неймовірна жіночність, яка просвічує навіть з-під грубих черевиків і оверсайз-піджаків і, звичайно, море натхнення.

Як вбратися стильно (фото: instagram.com/rikkekrefting)

Богиня вишуканих луків. Фоловерів чекає маса натхнення, з чим носити головні убори, з чим поєднувати кроп-топи, як носити міні-сукні, а як – масивні кросівки. Ріккі любить як класику, так і кежуал, і на її сторінці можна надихнутися на власні стильні експерименти.

Сільвія працює шопінг-консультантом (фото: instagram.com/girl_from_town)

Сільвія – теж не просто інстаграмна фешіоніста, вона – професійний стиліст та шопінг-консультант, мода для неї давно стала роботою. Крім ідей луків на кожен день, господиня аккаунта ділиться б'юті-рутиною і надихаючими затишними знімками міського життя.