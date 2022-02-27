На кого підписатися: три британських фешн-блогери в Instagram, які допоможуть знайти свій стиль

Весна на порозі! Хочеться вбратися в стильний аутфіт – і на прогулянку, робити фото для соцмереж! Але в шафі – нічого стильного, і натхнення створювати новий гардероб немає.

Спокійно, головне – почати! Ці три фешн-блогерки з Британії так вміло поєднують сережки, сумки і чоботи, що, просто побіжно пройшовшись поглядом по їх сторінках, відчуваєш бажання перетворення!

Як створити базовий гардероб, з чим ненудно поєднувати шкіряне пальто або куди відправитися в міні, а ще – стильні образи на кожен день і море натхнення.