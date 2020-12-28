У конкурсі "Міні міс україночка 2020" перемогла 5-річна Аня: як виглядає юна красуня

У дитячому конкурсі краси під назвою "Міні міс україночка 2020" перемогла п'ятирічна ужгородка Ганна Кравченко. Дівчинці урочисто вручили корону на фіналі змагання в Києві.

Як повідомляє телеканал М-студіо, дитина ходить в садок, але за її плечима вже кілька перемог у подібних конкурсах. На початку року дівчинка отримала титул "Міні Міс Ужгород 2020".

"Незважаючи на юний вік — 5 років, красуня не боїться сцени і камер. Каже, що любить позувати, танцювати, дефіле. Майже рік готувалися з мамою до конкурсу, репетирували, підбирали костюми, аксесуари, адже всі клопоти лягли на плечі батьків", - сказано в повідомленні.

Анна Кравченко стала переможницею дитячого конкурсу краси

Маленька красуня почала займатися дефіле, зараз відвідує модельну школу, вчиться позувати на фото. Аня брала участь в різних заходах, в основному фотоконкурсах.

Цілий рік корона пробуде у Ганни Кравченко, а вже на наступний конкурс юна красуня буде в журі і передасть її новій переможниці.

У планах родини Кравченко - і надалі розвивати таланти дочки і брати участь у різних конкурсах.

Як ми писали раніше, титул "Міс Україна Всесвіт" 2020 отримала Єлизавета Ястремська, якій минулого року вручили звання віце-міс.