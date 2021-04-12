Принц Гаррі виявився копією свого діда в молодості (фото)
У мережі з'явилося фото принца Філіпа в молодості. І на знімку чітко видно, що його онук принц Гаррі точна копія свого діда. Дане фото було опубліковано в журналі Paris Match за 1957 рік.
Про це повідомляє британське видання Metro.
На фото з журналу принцу Філіпу 36 років. Це фото порівняли зі знімком 34-річного принца Гаррі, одягненого в форму під час меморіалу в Анзаку в Австралії у 2018 році.
Принц Філіп (фото: instagram.com/chrisjacksongetty)
Принц Гаррі (фото: Getty Images)
Користувачі мережі зазначили, що схожість між ними разюча. Сильну сімейну схожість вперше помітив королівський фотограф Кріс Джексон, який опублікував пост в Instagram пару років тому.
Знімок 1957 року принца Філіпа був спочатку чорно-білим, але його розфарбували.
Варто зазначити, що протягом багатьох років прихильники теорії, згідно з якою справжнім батьком принца Гаррі є хтось з оточення принцеси Діани, були впевнені, що насправді це Джеймс Хьюітт. Він офіцер кавалерії, який став на прохання принцеси Діани її інструктором з верхової їзди.
Такі чутки ще підігрівало те, що у принцеси Діани був роман з Хьюітт і вона цього не приховувала.
Нагадаємо, принц Гаррі залишив вагітну Меган Маркл через смерть дідуся принца Філіпа. Він буде підтримувати свою сім'ю в дні жалоби і залишиться на його похорон, який пройде 17 квітня.
Принц Філіп помер 9 квітня у Віндзорському замку. Чоловік Єлизавети II, помер у віці 99 років.