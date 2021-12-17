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Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото)

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П'ятниця 17 грудня 2021 10:01
Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото) Новий рік - яку зачіску вибрати (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Намічається вечірка на Новий рік, а ви все ще не знаєте, яку зачіску зробити? Можливо, ці ідеї надихнуть вас на укладку, яка змусить відчути себе справжньою королевою новорічної ночі.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram запропонувала цілих вісім зачісок і укладок, які підходять до найрізноманітніших нарядів.

Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото)

Святковий настрій (фото: instagram.com/leoniehanne)

  • Найгарячіший тренд - прикраси для волосся - особливо hot-hot-hot - аксесуари для волосся зі стеклярусу / перлів / страз.

Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото)

  • Гладкий / недбалий пучок - актуальний і затребуваний завжди.

Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото)

  • Голлівудська хвиля - зачіска поза часом і сезоном (дуже ефектна на густому волоссі).

Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото)

  • Об'ємний хвіст - варіацій багато, тому вибирайте свій варіант так, щоб зачіска не вибивалася з образу.

Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото)

  • Недбалі локони - якщо не хочеться морочитися з зачіскою і плануєте провести новорічну ніч в затишному піжамному стилі.

Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото)

  • Гладке укладання - просто, але дуже стильно.

Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото)

  • "Водоспад" - вимагає певної вправності і швидше за все, додаткових пасом (як у випадку з Дженніфер Лопес).

Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото)

  • Ефект вологого волосся - дуже вечірня укладка, що вимагає ефектного образу.

Королева ночі: стиліст показала 8 кращих укладок на Новий рік (фото)Укладання на Новий рік (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала вбрання, в яких не можна зустрічати Новий рік.

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