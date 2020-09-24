Корона Mrs. Ukraine International 2020 знайшла свою королеву: як пройшов конкурс успішних красунь
В Україні відбувся престижний конкурс корасоты для бізнес-леді
У Києві відбувся міжнародний конкурс краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2020. Переможниця представлятиме Україну на міжнародному рівні в США вже в липні 2021 року.
У цьому році головну корону конкурсу красунь і бізнес-вумен від 25 до 50 років та титул переможниці Mrs. Ukraine International вручили 38-річній Вікторії Файнблат, розповіли організатори конкурсу.
Вручали корону національний директор конкурсу Mrs. Ukraine International Яна Луцька та українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України - Катерина Кухар.
Зазначається, що в цих престижних змаганнях критерієм відбору є успішна кар'єра конкурсанток.
У Києві обрали королеву конкурсу Mrs. Ukraine International 2020 (фото: facebook.com/mrsukraineinternational)
За головну корону конкурсу поборолися 16 учасниць. Всі вони - успішні та заміжні, бізнес-леді, дизайнери, моделі, психологи й навіть судді. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Також в анкеті учасниць конкурсу не було жодних вимог про обов'язкову "натуральність" - жодних "табу" на пластичні операції.
А ще немає конкурсу на ерудицію. Зате був "спортивний" вихід (мав замінити традиційний вихід у купальниках), який на практиці більш схожий на демонстрацію танцювальних навичок.
Було дефіле в українських костюмах, а фінальне - у вечірніх сукнях, які в учасниць були і досить відверті, і неймовірно розкішні та пишні.
Королева Mrs. Ukraine International 2020 представить Україну на міжнародному рівні в США в наступному році (фото: facebook.com/mrsukraineinternational)
Як зазначила володарка корони Mrs. Ukraine International Файнблат, у свою перемогу вона вірила.
"Я лікар, я дизайнер, я архітектор, я блогер... я мама двох дітей!" - посміхається нарколог-психіатр Вікторія.
Відео: У Києві обрали переможницю конкурсу Mrs. Ukraine International 2020
Раніше повідомлялося, що "Міс Україна 2018" розповіла, як підтримує ідеальну форму - модель і активістка в галузі захисту прав жінок Вероніка Дідусенко розкрила LITE свої секрети стрункості та краси.