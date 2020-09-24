Корона Mrs. Ukraine International 2020 знайшла свою королеву: як пройшов конкурс успішних красунь

В Україні відбувся престижний конкурс корасоты для бізнес-леді

У Києві відбувся міжнародний конкурс краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2020. Переможниця представлятиме Україну на міжнародному рівні в США вже в липні 2021 року.

У цьому році головну корону конкурсу красунь і бізнес-вумен від 25 до 50 років та титул переможниці Mrs. Ukraine International вручили 38-річній Вікторії Файнблат, розповіли організатори конкурсу.

Вручали корону національний директор конкурсу Mrs. Ukraine International Яна Луцька та українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України - Катерина Кухар.

Зазначається, що в цих престижних змаганнях критерієм відбору є успішна кар'єра конкурсанток.

У Києві обрали королеву конкурсу Mrs. Ukraine International 2020 (фото: facebook.com/mrsukraineinternational)

За головну корону конкурсу поборолися 16 учасниць. Всі вони - успішні та заміжні, бізнес-леді, дизайнери, моделі, психологи й навіть судді. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Також в анкеті учасниць конкурсу не було жодних вимог про обов'язкову "натуральність" - жодних "табу" на пластичні операції.

А ще немає конкурсу на ерудицію. Зате був "спортивний" вихід (мав замінити традиційний вихід у купальниках), який на практиці більш схожий на демонстрацію танцювальних навичок.

Було дефіле в українських костюмах, а фінальне - у вечірніх сукнях, які в учасниць були і досить відверті, і неймовірно розкішні та пишні.

Королева Mrs. Ukraine International 2020 представить Україну на міжнародному рівні в США в наступному році (фото: facebook.com/mrsukraineinternational)

Як зазначила володарка корони Mrs. Ukraine International Файнблат, у свою перемогу вона вірила.

"Я лікар, я дизайнер, я архітектор, я блогер... я мама двох дітей!" - посміхається нарколог-психіатр Вікторія.

Відео: У Києві обрали переможницю конкурсу Mrs. Ukraine International 2020

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