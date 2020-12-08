Коронавірус, Холостячка і смерть Свинки Пеппи: що українці найчастіше шукали в Google

З'явився топ найпопулярніших запитів року у Google в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус, Зараза, свята 2020, пульсоксиметр, Холостячка - ці слова в 2020 році українці найчастіше шукали в Google.

Як розповіли в прес-службі Google, цього року українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з COVID-19 - найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 році став "коронавірус". Також у першу десятку увійшли запити "коронавірус рекомендації", "симптоми коронавірусу" і "карантин в Україні".

Крім того, в поточному році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання. Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка.

А дивилися, судячи по запитам, українці найчастіше фільми "Зараза" і "Малефісента 2", а також серіали "Паперовий будинок" і "Спіймати Кайдаша".

"Купівлею року" в Україні стали "медичні маски", крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 й картину за номерами.

В категорії "Книги" перше місце посів роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". У першу десятку також потрапили "Гордість і упередження", "Відьмак", "1984" і "Воно".

Пропонуємо вам весь список найпопулярніших Google-запитів 2020 році в Україні (запити наведено мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити

Коронавирус

Коронавирус рекомендации

Выборы в США

Google Classroom

Симптомы коронавируса

На урок

Холостячка

Праздники 2020

Карантин в Украине

Zoom

Персона

Алексей Навальный

Джо Байден

Александр Лукашенко

Михаил Ефремов

Ким Чен Ын

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадий Кернес

Моргенштерн

Билли Айлиш

Втрати

Борис Клюев

Коби Брайант

Михаил Жванецкий

Диего Марадона

Чедвик Боузман

Армен Джигарханян

Настя Тропицель

Джордж Флойд

Шон Коннери

Валентина Легкоступова

Фільм

Трейлер фільму "Зараження"

Заражение

Малефисента 2

После 2

Холодное сердце 2

Скажене весілля 2

Джентльмены

Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2

Паразиты

Отель “Белград”

Форд против Феррари

Серіал

Бумажный дом

Спіймати Кайдаша

Ведьмак

Игра на выживание

Ход королевы

Постучись в мою дверь

Перевал Дятлова

Ничто не случается дважды

Жестокий Стамбул

Содержанки

ТВ-шоу

"Холостячка" Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Холостячка

Холостяк 10

Танці з зірками

Оскар 2020

Супермама

Супер топ-модель по-українськи

Голос країни 2020

Евровидение 2020

Від пацанки до панянки

Наречена для тата

Купівля

Маска медицинская

Пульсоксиметр

Респиратор

iPhone 12

Антисептик

Глицерин

Парацетамол

Картина по номерам

Кварцевая лампа

Кислородный концентратор

Питання: "Що таке?/Что такое?"

что такое пандемия

что такое коронавирус

что такое локдаун

что такое дефолт

что такое ауф

что такое снюс

что такое краш

что такое кринж

что такое карантин выходного дня

что такое чрезвычайное положение

Питання: "Як?/Как?"

как сшить маску

как сделать антисептик для рук

как лечить коронавирус

как передается коронавирус

как правильно носить маску

как умерла Свинка Пеппа

как выйти замуж

как вернуть обоняние

как сделать всё хорошо

как удалить аккаунт в инстаграм

Питання: "Чому?/Почему?"

почему горит Австралия

почему растет доллар

почему нельзя дарить часы

почему не работает тик ток

почему выбивает вайбер

почему болит грудь

почему хасиды едут в Умань

почему нельзя спать напротив зеркала

почему уволили Богдана

почему в Италии так много заболевших

Книга

Маленькі жінки (Луїза Мей Олкотт)

365 днів (Бланка Ліпінська)

Гордість і упередження (Джейн Остін)

Відьмак (Анджей Сапковський)

Хлопчик в смугастій піжамі (Джон Бойн)

1984 (Джордж Оруелл)

Друге життя Уве (Фредрік Бакман)

Воно (Стівен Кінг)

Таймлесс. Жовта книга (Керстін Гір)

Після (Анна Тодд)

Раніше ми писали, що Google присвятив неймовірно красивий дудл всесвітньо відомої українці.