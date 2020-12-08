Коронавірус, Холостячка і смерть Свинки Пеппи: що українці найчастіше шукали в Google
Коронавірус, Зараза, свята 2020, пульсоксиметр, Холостячка - ці слова в 2020 році українці найчастіше шукали в Google.
Як розповіли в прес-службі Google, цього року українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з COVID-19 - найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 році став "коронавірус". Також у першу десятку увійшли запити "коронавірус рекомендації", "симптоми коронавірусу" і "карантин в Україні".
Крім того, в поточному році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання. Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року.
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка.
А дивилися, судячи по запитам, українці найчастіше фільми "Зараза" і "Малефісента 2", а також серіали "Паперовий будинок" і "Спіймати Кайдаша".
"Купівлею року" в Україні стали "медичні маски", крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 й картину за номерами.
В категорії "Книги" перше місце посів роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". У першу десятку також потрапили "Гордість і упередження", "Відьмак", "1984" і "Воно".
Пропонуємо вам весь список найпопулярніших Google-запитів 2020 році в Україні (запити наведено мовою оригіналу):
Найпопулярніші запити
- Коронавирус
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
Персона
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш
Втрати
- Борис Клюев
- Коби Брайант
- Михаил Жванецкий
- Диего Марадона
- Чедвик Боузман
- Армен Джигарханян
- Настя Тропицель
- Джордж Флойд
- Шон Коннери
- Валентина Легкоступова
Фільм
Трейлер фільму "Зараження"
- Заражение
- Малефисента 2
- После 2
- Холодное сердце 2
- Скажене весілля 2
- Джентльмены
- Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
- Паразиты
- Отель “Белград”
- Форд против Феррари
Серіал
- Бумажный дом
- Спіймати Кайдаша
- Ведьмак
- Игра на выживание
- Ход королевы
- Постучись в мою дверь
- Перевал Дятлова
- Ничто не случается дважды
- Жестокий Стамбул
- Содержанки
ТВ-шоу
"Холостячка" Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
- Холостячка
- Холостяк 10
- Танці з зірками
- Оскар 2020
- Супермама
- Супер топ-модель по-українськи
- Голос країни 2020
- Евровидение 2020
- Від пацанки до панянки
- Наречена для тата
Купівля
- Маска медицинская
- Пульсоксиметр
- Респиратор
- iPhone 12
- Антисептик
- Глицерин
- Парацетамол
- Картина по номерам
- Кварцевая лампа
- Кислородный концентратор
Питання: "Що таке?/Что такое?"
- что такое пандемия
- что такое коронавирус
- что такое локдаун
- что такое дефолт
- что такое ауф
- что такое снюс
- что такое краш
- что такое кринж
- что такое карантин выходного дня
- что такое чрезвычайное положение
Питання: "Як?/Как?"
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как передается коронавирус
- как правильно носить маску
- как умерла Свинка Пеппа
- как выйти замуж
- как вернуть обоняние
- как сделать всё хорошо
- как удалить аккаунт в инстаграм
Питання: "Чому?/Почему?"
- почему горит Австралия
- почему растет доллар
- почему нельзя дарить часы
- почему не работает тик ток
- почему выбивает вайбер
- почему болит грудь
- почему хасиды едут в Умань
- почему нельзя спать напротив зеркала
- почему уволили Богдана
- почему в Италии так много заболевших
Книга
- Маленькі жінки (Луїза Мей Олкотт)
- 365 днів (Бланка Ліпінська)
- Гордість і упередження (Джейн Остін)
- Відьмак (Анджей Сапковський)
- Хлопчик в смугастій піжамі (Джон Бойн)
- 1984 (Джордж Оруелл)
- Друге життя Уве (Фредрік Бакман)
- Воно (Стівен Кінг)
- Таймлесс. Жовта книга (Керстін Гір)
- Після (Анна Тодд)
Раніше ми писали, що Google присвятив неймовірно красивий дудл всесвітньо відомої українці.