ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Косметолог назвала головні помилки в домашньому догляді, які псують шкіру

Новость на русском →
Понеділок 24 травня 2021 21:09
Косметолог назвала головні помилки в домашньому догляді, які псують шкіру Помилки в домашньому догляді можуть коштувати краси і здоров'я шкіри (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Якісний домашній догляд - величезний відсоток відмінного зовнішнього вигляду, запевняють косметологи. Але є такі заходи в догляді, які краще не робити, вони просто-напросто псують шкіру.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.

Помилки в домашньому догляді, які псують шкіру:

  • Міцелярна вода

Одна з причин чутливості шкіри, в тому числі - через тертя шкіри диском. Змивання міцелярної водою макіяжу з очей може призводити до подразнення слизової і очних інфекцій. Краще замінити її на двофазні засоби.

  • Скраб

Не очищає пори (як ВНА-кислоти), не стимулює оновлення шкіри (як АНА-кислоти), а ніби "зрізає" чорні точки, даючи тимчасовий ефект. Він "здирає" шкіру за типом наждачки, розносить запалення по обличчю і руйнує захисний бар'єр скрабуючими частинками (які, до речі, можуть забивати пори).

  • Спиртовмісні засоби

Обов'язково дивіться на склад косметики, якою користуєтеся: побачите Alcohol, Ethyl, Methyl, Propyl, Benzyl Alcohol - краще не брати цю банку. Він руйнує захисний бар'єр шкіри, викликає сухість, подразнення і навіть апоптоз (смерть) клітин.

Косметолог назвала головні помилки в домашньому догляді, які псують шкіру

Не все, що продають в магазині, корисно для шкіри (фото: pexels.com)

  • Тканинні рушники

Є розсадником для бактерій, а їх ворсинки часто травмують шкіру. Краще замінити їх на паперові рушники.

Хочу сяяти: нутриціолог назвала основи здорового блиску шкіри

  • Гіалуронова кислота

Так, гіалуронова кислота притягує вологу. Але тільки якщо ви нанесли її на вже вологу шкіру. А ось якщо ви нанесли засіб на суху шкіру, ви зробите тільки гірше. Пам'ятайте про правила нанесення засобів. Щоб вологу утримати, слід закрити ГК кремом.

  • Масла в чистому вигляді

Постійне застосування масел в чистому вигляді послаблює захист шкіри. Тому масла - тільки курсом, тільки закривши кремом з церамідами.

  • Натуральна косметика при алергії і гіперчутливості

Парадокс "натуральної" косметики в тому, що саме органічні компоненти найчастіше дають алергію. Тому їх можуть дозволити собі тільки люди з неалергічною і нечутливою шкірою.

Косметолог розповіла, як швидко відновити шкіру після невдалого пілінгу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя косметолог красота уход за лицом уход
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Подорожчання неминуче: у метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду
Подорожчання неминуче: у метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду