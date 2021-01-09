Купідон вже приготував стріли: гороскоп кохання на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп кохання на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку (Фото: pinterest.com)

Рік Білого Металевого Бика буде дуже багатий на події в особистому житті. Можливі яскраві зустрічі, зав'язування серйозних відносин, які можуть привести до створення сім'ї. Також очікуються складні розриви та легкі розлучення.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку у сфері кохання у 2021 році й кому пощастить. Про це повідомляється на порталі SlovoFraza.

Овен

Овнів буде тягнути на пригоди, розваги та порожній флірт. Однак Білий Бик налаштований тільки на серйозні стосунки, тому весь рік він буде нагадувати про сімейні цінності.

Телець

Цьому знаку в рік бика буде максимально комфортно, оскільки з символом року вони сходяться по цінностях. Рік стане насичений романтичними відносинами та зміцненням вже наявних.

Близнюки

З усіх сторін на Близнюків будуть падати знаки та заклики до того, щоб вони стали більш серйозними у відносинах і стали більш розсудливими. Настав час взяти на себе відповідальність і вивести відносини на новий рівень, інакше наслідки будуть плачевними.

Рак

Не варто в рік Бика проявляти до партнера занадто багато примх і вередливості. Астрологи рекомендують не шукати ідеал, а слухати своє серце. Є ймовірність закохатися у хорошого друга.

Лев

Леви стануть у 2021 році більш м'якими та поступливими й це сильно позначиться на романтичних стосунках. Вас оточують прекрасні представники протилежної статі й отримати взаємність вам не складе праці. Головне – зробити правильний вибір.

Діва

Бик дуже незвично вплине на сферу кохання у Дів. Звичайна раціональність і закритість почне зникати й вже в січні з'явиться влюбливість і емоційність. Не соромтеся своїх метаморфоз, вас чекає зустріч зі спорідненою душею і щаслива перспектива.

Терези

Терези почнуть втрачати свою вередливість і це обіцяє їм зустріти гідного партнера. Сімейним представникам знака варто поводитися дипломатично з партнером і не допускати серйозних конфліктів.

Скорпіон

Попри на всі натяки Бика про класичних цінності, Скорпіони будуть все одно діяти так, як вважають за потрібне. Їм подобаються шляхи пристрастей, драми та емоційного надриву і тільки в цьому вони будуть бачити сенс і задоволення у відносинах.

Стрілець

Стрільці опиняться перед непростим вибором – продовжувати холостяцьке життя або ж перейти в серйозні стосунки. Орієнтуйтеся на свою власну готовність і не відмовляйтеся від перспективної романтичного зв'язку тільки через свої страхи.

Козоріг

2021 рік стане переломним, і закриті та сухі Козероги зловлять хвилю чутливості та емоційності. Це станеться тоді, коли ви зустрінете людину, яка підходить вам на всі 100%. Ваші почуття будуть ґрунтуватися і на чуттєвості, і на раціональному виборі.

Водолій

Астрологи радять Водоліям прислухатися до цінностей Білого Бика і налаштуватися на серйозні відносини. У вашому оточенні вже є симпатія, але ваша хвороблива зачіпка за свободу заважає вам віддатися почуттям і побудувати відносини.

Риби

2021 рік принесе Рибам неймовірне везіння і їм вдасться не просто закохатися, але і зустріти споріднену душу. Вас чекає романтичний період, коли ви зможете насолодитися відносинами, звільнити накопичені почуття і рік може закінчитися весіллям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, які зможуть здійснити прорив у 2021 році.

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