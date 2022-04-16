Лазарева субота: що можна і не можна робити в цей особливий день: всі прикмети

16 квітня 2022 року поправним календарем відзначається Лазарева субота - день перед Вербною неділею. Сьогодні християни згадують чудо воскресіння Спасителем праведного Лазаря.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite .

У цей день православні християни згадують чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря, яке було скоєно в посвідчення прийдешнього воскресіння всіх померлих. Святкування Лазаревої суботи встановлено з давніх часів і це свято передує Вхід Господній в Єрусалим.

У народі ця дата найбільш відома як березовий день. Прикмети на 16 квітня завжди шанувалися, вважалося, що вони допомагають уникнути серйозної хвороби, яка може причепитися до кожного, навіть до самого здоровому і сильній людині.

Що потрібно зробити в Лазареву суботу

У це церковне свято слід відвідати церковну службу, помолитися і причаститися. Віруючі в Лазареву суботу моляться Богу про одужання від хвороб. Якщо з якоїсь причини не виходить сходити в храм, молитву можна прочитати і вдома.

Також в цей день віруючі святять в церкві вербочки.

Триває Великий піст - святковий стіл повинен бути пісний, однак в меню можна включити ікру будь-якої риби і трохи вина.

Що не можна робити в Лазареву суботу

У свято категорично не можна лаятися і лихословити, займатися фізичною працею, роботою по дому і на землі, рукоділлям. Також під забороною подружня близькість, галасливі розваги і зловживання алкоголем.

Головні прикмети цього дня:



Багато березового соку - літо дощовим буде.

Берізки "опушаються" рано – чекайте сухого літа.

Багато лебедів 11 квітня – навесні буде тепло.

Якщо "опушається" вільха в цей період - чекайте мокрого літа.

Сороки гнізда низько в'ють - влітку будуть грози.



Іменини в цей день відзначають Кирило та Іван. Привітайте їх з днем ангела!