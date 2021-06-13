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Лідер гурту "СКАЙ" зізнався в залежності: ледь не втратив сім'ю

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Неділя 13 червня 2021 14:10
Лідер гурту "СКАЙ" зізнався в залежності: ледь не втратив сім'ю Фото: Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук (instagram.com/sob4uk)
Автор: Світлана Мащенко

Фронтмен українського гурту "СКАЙ" Олег Собчук зізнався в алкогольній залежності, яка ледь не зруйнувала його сім'ю. Але в якийсь момент музикант зрозумів, що так більше не можна і відмовився від спиртного, щоб присвячувати більше часу сім'ї та улюбленому хобі - спорту.

Про це музикант зізнався в програмі Світське життя.

Олег каже, що алкоголь - невід'ємний атрибут шоу-бізнесу. І часто це сильно затягує.

"Алкоголь реально був і він завжди присутній в шоу-бізнесі, починаючи від райдера, закінчуючи зустрічами. Аж такого криміналу не було. Просто це було часто. Син хоче погуляти або треба приділити час сім'ї - у тебе постійно немає сил, тебе постійно хтось кумарить. Коли ти бухаєш, тобі в падло це робити", - поділився артист.

Кохана жінка Олега Марія дуже щаслива, що він перестав випивати, так як стосунки від цього тріщали по швах.

"Я про це мріяла і в своїх думках, мені здається, привернула це. Я дуже хотіла, щоб чоловік активно займався спортом. Сподіваюся, він ще в йогу подасться", - каже Марія.

Собчук додав, що до лікарів не звертався, а сам впорався з цим. Поштовхом до такого рішення стало небажання, щоб діти бачили його в такому стані. Він каже, що повністю від алкоголю не відмовився, але іноді може собі дозволити випити келих вина.

Зазначимо, що зараз Олег бере участь у масштабному велопробігу від сходу до заходу України.

Відео: Олег Собчук зізнався в алкогольній залежності (ТСН)

Раніше ми писали, що лікар розповів, що станеться з організмом, якщо часто пити пиво.

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