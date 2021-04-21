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Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19: "зробила усвідомлений крок!"

Новость на русском → США, Середа 21 квітня 2021 15:36
Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19: "зробила усвідомлений крок!" Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Володимир Костирін

Знаменита українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вакцинувалася від коронавірусу в США, де проживає і працює з 2017 року. Спортсменка також поділилася першими відчуттями від щеплення.

Про це Подкопаєва розповіла у своєму Instagram.

Чемпіонка уточнила, що щеплення робила препаратом Pfizer.

Вакцинація проходила на території спортивного стадіону "Мерседес-Бенц Стедіум" (Mercedes-Benz Stadium) в місті Атланта, штат Джорджія.

Лілія опублікувала фото, як їй роблять укол, а також зізналася, що рада щепленню.

"Дякую всім, хто організовує кампанію з вакцинації - і всім, хто робить щеплення", - підписала вона знімок.

Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19: &quot;зробила усвідомлений крок!&quot;

Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19 (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

У мережі підписники спортсменки вітають її з успішно зробленим щепленням від небезпечного вірусу, проте деякі "антивакцинатори" озвучують і свій скепсис. Крім того, фоловери цікавляться подробицями, як все пройшло. Серед них і українська телеведуча Леся Нікітюк, яка в коментарях до посту запитала: "і як?" На що Подкопаєва зазначила, що "політ нормальний".

На прохання співачки TAYANNA "якщо можна потім чесно розповісти про свій стан після щеплення" Лілія зізналася, що у неї спершу "були сумніви з приводу вакцинації, але поспілкувавшись з лікарями, я зробила усвідомлений крок! Поки все добре, але я прислухаюся до себе".

Раніше повідомлялося, що Лілія Подкопаєва, яка втретє заміжня і тричі мама, здивувала незвичайною історією кохання з чоловіком в США.

Нагадаємо, що перед цим Лілія Подкопаєва розповіла про розкішний подарунок чоловіка на честь появи на світ доньки.

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